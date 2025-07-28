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    首頁　>　生活

    桃園中壢表揚模範父親79人 泰國新住民爸爸也入列

    桃園市中壢區首位當選模範父親的泰國新住民鄭宇威與妻小合影。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區首位當選模範父親的泰國新住民鄭宇威與妻小合影。（記者李容萍攝）

    2025/07/28 16:58

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區慶祝一年一度父親節，選出79位模範父親橫跨不同世代與背景，年齡從43歲至100歲，副市長蘇俊賓今（28）日出席表揚活動表示，受獎模範父親的經歷「臥虎藏龍」，投身教育事業、宗教關懷、志工服務，還有泰國新住民爸爸等，以及遠赴尼加拉瓜、非洲等地參與技術支援與外交交流，每一位父親都是社會最穩定、最進步的基石，也是年輕世代的學習榜樣，期盼藉由表揚活動，凝聚更多正向力量，讓桃園更加和諧、團結。

    蘇俊賓會中頒發每位模範父親「父德楷模」獎座，更與最高齡百歲人瑞駱光田、四代同堂的模範父親駱光田、新明里95歲模範父親江水池，一同切下象徵祝福的大蛋糕，提前祝福爸爸們父親節快樂、健康平安，而參與的家人、子女紛紛上台獻花祝賀，場面溫馨感人。

    其中，由桃園市牽手泰國文化協會推薦的鄭宇威（住五福里），是1位車床師傅，也是中壢區新明里長盧肇興的大女婿，來台後學習中文及體驗台灣文化與生活雖面臨語言與文化挑戰，仍以正面態度努力融入，從不抱怨，個性樂觀開朗，很快適應台灣生活，18年前與妻子盧怡純結婚育有子女4人，他以愛為本，重視親子溝通與情感交流，常帶孩子旅行，即使工作勞累，仍堅持下班後陪伴孩子，孩子若有不是，他不責備，還反省是否自己沒做好。

    鄭宇威說，來台工作成家後努力賺錢、照顧孩子，感謝在台泰國教會讓他知道助人和珍惜幸福，多年前得知在台泰國教會缺司機，他主動考取駕照擔任泰國教會的義工司機，因樂於助人獲協會推薦當選；鄭妻則說，丈夫隻身來台生活，只有家人，一路走來很不容易，她感謝主、感謝教會教會夫妻倆很多事情。

    桃園市副市長蘇俊賓（左2）與百歲人瑞模範父親駱光田（中）、95歲模範父親江水池（右2）合切蛋糕慶祝。（記者李容萍攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（左2）與百歲人瑞模範父親駱光田（中）、95歲模範父親江水池（右2）合切蛋糕慶祝。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區慶祝一年一度父親節，表揚79位模範父親橫跨不同世代與背景。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區慶祝一年一度父親節，表揚79位模範父親橫跨不同世代與背景。（記者李容萍攝）

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