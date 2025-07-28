低壓帶＋西南氣流來襲！ 高市、嘉縣、台東雨量明達停班課標準

24小時累積雨量預測。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/28 16:33

〔記者林志怡／台北報導〕受到低壓帶與西南風影響，今日中南部地區出現明顯降雨，且入夜後西南風將進一步增強為西南氣流，雨勢還會加劇。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預測，明日計有高雄市、嘉義縣、台東縣等3縣市雨量達到停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方縣市政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

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中央氣象署指出，今日0時至下午3時10分期間，嘉義、台南、雲林分別出現高達439.5毫米、409.5毫米、399.5毫米的累積雨量，且今晚西南風將增強為西南氣流，中南部的雨勢將持續加劇，且中部山區、南部地區週三前都可能有豪雨以上降雨。

依據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，高雄市、嘉義縣、台東縣山區等24小時雨量預測達停班、停課標準。

不過，各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

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