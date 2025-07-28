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    嘉縣朴子大雨狂下 95年老醫館「清木屋」淹水

    清木屋曾是多部戲劇場景，淹水嚴重。。（姜鈞翔提供）

    清木屋曾是多部戲劇場景，淹水嚴重。。（姜鈞翔提供）

    2025/07/28 16:19

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市大雨狂下，今天累計雨量達434毫米，由老醫館改造而成的文史據點嘉義縣朴子市「清木屋」已有95年歷史，雖然有裝設防水閘門，但一樓也淹水，屋主黃崇哲說，「清木屋」內有部分家具及文物遭泡水受損，非常可惜，希望政府單位能整治排水系統。

    清木外科診所位於朴子市市東路，前身是公元1930年由日本醫師松浦保興建的朴子公醫院，1956年由黃崇哲的祖父黃清木買下作為外科診所，黃清木1988年去世，荒廢快30多年，2016年由黃崇哲獨力整修，目前為朴子市知名的景點，是提供咖啡、輕食，並呈現醫療歷史的人文空間。

    黃崇哲說，今天凌晨3點多開始下大雨，當時有些淹水，早上7點多時稍停，但10點多又開始大雨，到中午後仍有積淹水情形未退；嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔今天前往關心清木屋災情，希望縣府、中央單位能正視嘉義縣海區遭遇大雨淹水的問題。

    縣府水利處表示，今天豪雨造成嘉義縣57處積淹水，到下午2點時消退18處，還有六腳鄉10處、太保市6處、水上鄉1處、民雄鄉1處、朴子市6處、東石鄉5處、鹿草鄉4處、新港鄉1處、溪口鄉3處、義竹鄉2處有積淹水，縣府轄管的移動式抽水機均已派出，正洽中央積極協助支援排除水患。

    另外，因豪雨來襲，嘉義縣政府下午宣布垃圾停止清運鄉鎮市有朴子市、六腳鄉、布袋鎮、東石鄉、鹿草鄉、番路鄉、義竹鄉、水上鄉、中埔鄉、新港鄉、太保市、阿里山鄉，正常收運有大埔鄉、溪口鄉、民雄鄉、大林鎮、竹崎鄉，正常收運及晚間街上加收清運有梅山鄉。

    清木屋屋主黃崇哲夫婦面對淹水感到無奈。（姜鈞翔提供）

    清木屋屋主黃崇哲夫婦面對淹水感到無奈。（姜鈞翔提供）

    清木屋內家具泡水。（姜鈞翔提供）

    清木屋內家具泡水。（姜鈞翔提供）

    95年老醫館改造的文史據點「清木屋」淹水。（姜鈞翔提供）

    95年老醫館改造的文史據點「清木屋」淹水。（姜鈞翔提供）

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