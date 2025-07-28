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    南部3天總雨量預測恐飆900毫米 氣象專家：雨勢跟颱風沒兩樣！

    受到低壓帶和西南風影響，中南部降下致災豪雨。（資料照）

    受到低壓帶和西南風影響，中南部降下致災豪雨。（資料照）

    2025/07/28 16:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「竹節草」領導的大型低壓帶引導西南風，激發強烈雷雨帶，雲嘉南地區昨（27日）晚開始雨量飆升，中央氣象署已於今天（28日）下午啟動「大規模或劇烈豪雨作業」，並發布今起3天內總雨量預測，南部上看900毫米。有專家指出，今晚中南部雨勢會更猛，甚至跟颱風沒兩樣，呼籲民眾做好萬全準備！

    中央氣象署今下午表示，西南風預估晚間會進一步增強為西南氣流，加上台灣目前位處低壓帶，未來幾天天氣會更加不穩定，尤其中南部雨勢將持續加劇，中部山區、南部地區將有豪雨以上降雨，需嚴防致災性強降雨。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」也指出，雖著西南風持續增強，強烈雷雨帶直接在中南部上空發展、滯留，今晚開始竹節草颱風外圍環流加入，雨勢會變得更加持續，預計週四（31日）以前都是高風險時期，中南部民眾務必提高警覺。

    颱風論壇還分享氣象署發布28日0時至30日24時的總雨量預測，可以看到雲林、嘉義、台南在這3天內的累積雨量恐達500至700豪米，高雄、屏東平地甚至上看800毫米，山區900毫米，相當驚人。而氣象署透露，28日0時至下午3時10分，雲嘉南已分別出現高達399.5毫米、439.5毫米、409.5毫米的累積雨量。

    颱風論壇表示，「如果雷雨帶更強、更持久，部分地區不排除會更極端，這種雨勢跟颱風沒兩樣，非常驚人，請趁最後時間做好萬全準備！」

    颱風論壇分享氣象署發布28日0時至30日24時的總雨量預測。（圖翻攝自台灣颱風論壇─天氣特急）

    颱風論壇分享氣象署發布28日0時至30日24時的總雨量預測。（圖翻攝自台灣颱風論壇─天氣特急）

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