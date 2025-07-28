低壓帶＋西南氣流今晚發威 中部山區、南部嚴防致災性豪雨

定量降水預報12小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/28 16:16

〔記者林志怡／台北報導〕低壓帶與西南風影響，今日中南部地區出現明顯降雨。中央氣象署預報員朱美霖指出，今晚西南風將增強為西南氣流，中南部的雨勢將持續加劇，且中部山區、南部地區將有豪雨以上降雨，需嚴防致災性豪雨，且雖週四後西南氣流減弱，但苗栗以南仍需嚴防局部豪雨或大雨。

朱美霖說明，目前位於琉球附近海域的竹節草颱風將逐漸往西北西方向移動，並進入東海區域，預計明天轉往西北方向進入浙江周邊海域，再於週三抵達浙江沿岸，期間將造成台灣逐漸處於低壓帶中央位置，且高空的西南風強風軸也會移動至中南部地區上空，造成天氣不穩定。

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對於中南部地區降雨情況，朱美霖表示，由於台灣位處低壓帶內，並受西南風影響，中南部地區今日稍早已有短延時強降雨發生，台中、雲林、嘉義等3小時累積雨量突破200毫米，達短延時大豪雨等級。

此外，白天的降雨熱區逐漸往內陸移動，今日0時至下午3時10分期間，嘉義、台南、雲林分別出現高達439.5毫米、409.5毫米、399.5毫米的累積雨量；朱美霖指出，今日入夜後至週三期間，西南風會進一步增強至西南氣流等級，降雨將更加劇烈，中部山區、南部地區將有豪雨以上降雨。

朱美霖進一步說明，今夜至明晨山區、平地將有明顯累積雨量；明天白天降雨極值將往山區集中，但平地降雨也並未趨緩，且北部地區也將出現局部大雨，週三上午還會有一波雨勢，雖較前幾天緩和，但仍會相當明顯，山區長時間降雨下也會有可觀的累積雨量。

週四過後雖西南氣流減弱為西南風，但苗栗以南仍有局部大雨或豪雨，北部、東部地區則恢復午後雷陣雨為主的天氣。

豪雨特報。（圖為中央氣象署提供）

重點提醒。（圖為中央氣象署提供）

大浪與長浪。（圖為中央氣象署提供）

低層大氣風場。（圖為中央氣象署提供）

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