大雨無阻！屏東夏日狂歡祭 民眾大排長龍搶冰宮票

冒著大雨屏東民眾大排長龍索票。（記者葉永騫攝）

2025/07/28 15:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕中南部今天豪大雨不斷，屏東縣也出現大雨，縣民公園出現部分積水情況，但「夏日狂歡祭」童話冰宮前，民眾不懼風雨仍然大排長龍，排隊的民眾說，就是趁著壞天氣來排隊希望能夠順利搶到票，只是沒想到，排隊的人潮還是滿滿滿。

中南部受到低壓帶及西南風影響出現大豪雨，高屏的雨勢不斷，不過屏東夏日狂歡祭仍然持續舉行，票券發放在仍在每天下午2點「一次性發完」所有梯次票券，每梯次人數統一調高到80人，但仍然一票難求，今天仍有大批民眾冒著大雨索票，長長的人龍顯現受歡迎的程度。

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排隊的民眾說，童話冰宮週日至週四每日開放10梯次，週五週六開放至12梯次，最高一天只有開放960人，因此在假日很難排到票，趁著今天非假日而且下大雨，以為排隊的人數會變少，沒想到仍然大排長龍，每個人撐起雨傘、穿起雨衣，不管積水都來排隊，讓人大感意外，可能因為屏東的孩子很少可以看到雪，這次暑假期間能夠體驗零下10度C的清涼，玩玩雪，對小孩的吸引力相當大，家長只能冒雨來排隊。

一名李姓家長提醒說，屏東夏日狂歡祭有「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，等主題，但是冰宮最受歡迎，而戶外遊具則受到大雨的影響部分開放，前往遊玩時要注意公告資訊。

撐起雨傘、穿上雨衣冒著大雨來排隊索取冰宮的票券。（記者葉永騫攝）

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