雄中儀隊連4年徒步環島 7人扛三太子28天走完1035公里

雄中儀隊學生7人輪扛三太子神偶，完成28天的公益環島活動。（圖由雄中提供）

2025/07/28 15:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄中學儀隊自2022年發起「為公益而走」環島勸募活動，結合「九天盃太子極限環台賽」，由參賽學生輪流扛著三太子徒步環島，今年活動邁入第4年，共有7名學生組隊參加，自本月1日出發，於今（28）日順利抵達出發及終點站的九天民俗技藝團，完成28天的徒步環島行程。

雄中儀隊學生已連續4年在教官孫一弘的帶領下，進行公益環島行程，今年由將升高二115級的儀隊隊長陳冠昇帶領幹部許昱翔、王聖杰、陳立捷、陳冠銘、張祐豪、張耕豪等7人組隊參加。孫一弘表示，活動目的是引導學生思考除了課業學習外，要如何走出校園、關注社會，並藉由實際參與活動來幫助社福團體勸募資源。

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這項公益活動不僅校方支持，也有家長當後盾，今年在經過高雄賽段時，雖遇上丹娜絲颱風來襲，但幸好過程有驚無險，學生們雖歷經高溫、暴雨及體力、意志力的考驗，今日仍順利抵達終點，校長福泰及參賽隊員的家長們也一起搭車到終點迎接辛苦完成環島公益活動的同學們，祝賀他們用自己的雙腳踏過這片成長的土地，也期待能在他任的心中留下對社會關懷的種子。

雄中儀隊學生輪扛三太子神偶徒步環島。（圖由雄中提供）

歷經28天共1035公里的環島行程，今日雄中儀隊學生抵達終點時，校長莊福泰（右1）前往迎接和祝賀。（圖由雄中提供）

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