偏鄉長輩預約搭乘 高雄GO「小黃公車」服務破26萬人次

高雄市照顧偏鄉交通，推動「幸福共享高雄GO」，交通局今（28）日宣布逾26 萬人次受惠，其中長輩族群使用比率高達75%，已成為高齡友善交通的重要典範。（記者黃良傑攝）

2025/07/28 15:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市照顧偏鄉交通，推動「幸福共享高雄GO」，交通局今（28）日宣布逾26 萬人次受惠，其中長輩族群使用比率高達75%，已成為高齡友善交通的重要典範。

交通局表示，自111年起，先在旗美地區推動「幸福共享高雄GO」，採偏鄉預約式公車服務，以「點對點」彈性調度取代傳統繞行路線與固定班次，突破偏鄉地理條件複雜、居民分散的限制，讓住在偏鄉的市民也能享有平等的交通權利。

請繼續往下閱讀...

經多次擴區，服務範圍涵蓋美濃、杉林、內門、六龜、甲仙、茂林6區，以彈性預約制滿足市民就醫、就學、就養及日常出行需求，至今已服務突破26萬人次。

交通局也規劃未來擴大至桃源及那瑪夏區，進一步實現偏鄉交通平權；偏鄉市民如有搭乘需求，可透過區公所、社區關懷據點、醫療院所、學校等單位協助預約，也可直接撥打客服專線0800-660-696或加入官方LINE帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。

「幸福共享高雄GO」採偏鄉預約式公車服務，以「點對點」彈性調度取代傳統繞行路線與固定班次，讓住在偏鄉的市民也能享有平等的交通權利。（記者黃良傑攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法