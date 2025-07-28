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    偏鄉長輩預約搭乘 高雄GO「小黃公車」服務破26萬人次

    高雄市照顧偏鄉交通，推動「幸福共享高雄GO」，交通局今（28）日宣布逾26 萬人次受惠，其中長輩族群使用比率高達75%，已成為高齡友善交通的重要典範。（記者黃良傑攝）

    高雄市照顧偏鄉交通，推動「幸福共享高雄GO」，交通局今（28）日宣布逾26 萬人次受惠，其中長輩族群使用比率高達75%，已成為高齡友善交通的重要典範。（記者黃良傑攝）

    2025/07/28 15:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市照顧偏鄉交通，推動「幸福共享高雄GO」，交通局今（28）日宣布逾26 萬人次受惠，其中長輩族群使用比率高達75%，已成為高齡友善交通的重要典範。

    交通局表示，自111年起，先在旗美地區推動「幸福共享高雄GO」，採偏鄉預約式公車服務，以「點對點」彈性調度取代傳統繞行路線與固定班次，突破偏鄉地理條件複雜、居民分散的限制，讓住在偏鄉的市民也能享有平等的交通權利。

    經多次擴區，服務範圍涵蓋美濃、杉林、內門、六龜、甲仙、茂林6區，以彈性預約制滿足市民就醫、就學、就養及日常出行需求，至今已服務突破26萬人次。

    交通局也規劃未來擴大至桃源及那瑪夏區，進一步實現偏鄉交通平權；偏鄉市民如有搭乘需求，可透過區公所、社區關懷據點、醫療院所、學校等單位協助預約，也可直接撥打客服專線0800-660-696或加入官方LINE帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。

    「幸福共享高雄GO」採偏鄉預約式公車服務，以「點對點」彈性調度取代傳統繞行路線與固定班次，讓住在偏鄉的市民也能享有平等的交通權利。（記者黃良傑攝）

    「幸福共享高雄GO」採偏鄉預約式公車服務，以「點對點」彈性調度取代傳統繞行路線與固定班次，讓住在偏鄉的市民也能享有平等的交通權利。（記者黃良傑攝）

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