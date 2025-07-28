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    花生醬黃麴毒素超標 新竹福源：該批已全數下架

    台北市衛生局今（28）公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標。（圖由台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（28）公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標。（圖由台北市衛生局提供）

    2025/07/28 15:40

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台北市衛生局今公布今年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬。福源食品公司回應接獲通路通知，產品「顆粒花生醬」經抽驗發現黃麴毒素含量超出法規標準，相關批號為有效日期2025年07月09日，已全數下架，至於原因是否為保存時間太長或保存方式不當，目前釐清中。

    福源食品公司指出，公司高度重視食品安全，已第一時間啟動內部回溯作業，初步研判汙染來源可能與供應商原料花生品質異常有關，黃麴毒素產生幾個可能原因，主要是在高溫高濕的環境，黃麴黴菌最愛在溫度25至35°C、濕度超過70%的環境繁殖，若採收後未即時乾燥、儲存地潮濕，花生就很容易長徽，或是採收或運送過程有損傷，被撞裂、壓碎、蟲咬的花生殼或果仁，讓黴菌更容易入侵。

    福源食品公司承諾，將配合主管機關及通路要求，進行自主回收，並強化原料驗收與品管機制，確保消費者權益。公司始終以食品安全為第一優先，深刻了解此次事件對消費者與通路合作夥伴造成困擾，為此誠摯致歉。公司將以更嚴格的品質控管流程，強化供應鏈管理與源頭把關，確保產品品質安全無虞，避免類似事件再次發生。

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