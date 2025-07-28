全國高中探索營 繪本傳遞海洋保育 認識綠能實現環境永續

教育部舉辦全國高中永續發展探索營，全國各縣市高中學生65人齊聚日月潭青年活動中心。（教育部提供）

2025/07/28 15:43

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假就是要參加營隊，教育部舉辦「全國高中永續發展探索營」，全國各縣市高中學生65人今（28）日齊聚日月潭青年活動中心。「臺灣鯨讚」繪本作者、台灣中油公司煉製事業部政風室經理楊婉怡，受邀以淺顯易懂的方式分享海洋保育的觀念，啟發學生從自然視角理解永續的重要性。

教育部國教署長彭富源表示，結合理論與實作的探索營，可讓學員們以輕鬆有趣的方式拓展視野、增進知識，期盼這些寶貴經驗能在學生心中播下關懷環境、實踐永續的種子。

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「臺灣鯨讚」是海洋委員會海洋保育署於2020年出版的繪本，描述動物界表演天堂「卡拉灣」裡，大翅鯨貝貝、白海豚莎莎及虎鯨樂樂是表演藝人，人類前來觀賞而產生了垃圾及噪音問題，卡拉灣市長虎鯨愷愷為了解決垃圾危機，舉辦「第一屆海洋垃圾再利用才藝大賽」，鼓勵市民創意解決海廢問題。透過故事可以認識台灣32種保育類鯨豚及保育鯨豚的做法，並瞭解愛護海洋環境及公平守法的重要。

楊婉怡正職工作是政風人，公餘生活卻是考取6個縣市的街頭藝人，曾赴泰國世界小丑大會參加小丑研習，還曾在台灣、香港、日本用「笑臉換氣球」，募集到1000張笑臉，致力把政風宣導工作有趣化，海洋廉政繪本也因此誕生。

此外，國立台灣大學水工試驗所博士劉宏仁，介紹小水力發電的設計與推廣，幫助學員認識在地綠能科技如何實現能源永續；國立自然科學博物館自然科學教育園區管理中心主任賴毓晃，以「和鳥一起，讓美德飛翔」為題，透過生動的自然生態觀察，引導學員關注環境與生物保育議題。

承辦營隊的暨大附中說明，學員會參訪在地企業，並在製作茶包過程中體驗食農教育；另到當地歷史與文化重要指標文武廟、伊達邵等地，藉由多元體驗活動，讓學生從做中學、在互動中思辨。

台大水工所博士劉宏仁為高中生說明綠能科技。（教育部提供）

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