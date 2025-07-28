全國倒數第一！彰縣閱讀危機 每人平均僅1.98冊擁書量

圖書館是許多親子在暑假的首選。（資料照）

2025/07/28 15:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣號稱是六都以外最大的百萬人口大縣，不只是全國平均最低薪，連彰化縣人均擁冊書量都是全國最後一名，民進黨彰化縣黨部主委特助施喻琁表示，平均每人不到2冊，以彰化縣人口與財政規模來說，真的是非常離譜。文化局強調，明年將爭取編列1000萬元的購書預算！

施喻琁表示，根據審計部臺灣省彰化縣審計室資料顯示，去年全國各市縣每人平均擁冊書量調查，彰化縣名列第22名，也就是最後1名，平均每人擁冊書量為1.98冊，其它21個市縣都在2冊以上，全國第一名是連江縣，每人擁書量為7.99冊，中部地區的台中市2.5冊，雲林縣2.65冊，南投縣2.71冊。

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施喻琁強調，因為他出身教育世家，也曾當過老師，從小就有閱讀習慣，目前是2寶爸的他，也會到圖書館借書給孩子看，他認為閱讀是投資知識最好的捷徑，彰化縣應該持續充實公共圖書館，讓館藏達到豐富多元的目標。

彰化縣文化局表示，從2019年到2025年，累積投入4020萬元的圖書資源預算，累計採購了23萬7631冊書籍，因此，截至今年6月底，全縣的縣立圖書館館藏總量為51萬9169本。

文化局強調，2026年度爭取編列1000萬元的購書預算，預計將可讓全縣每人擁冊書量，達到教育部所訂每人2冊的館藏量標準。

彰化縣的人均擁冊書量是全國最後一名。（圖擷取自審計部臺灣省彰化縣審計室，施喻琁提供）

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