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    泡麵湯喝不完別沖馬桶！ 飯店業者揭「這1招」最不NG

    出國在外宵夜的最佳首選是泡麵，但「喝不完的湯」究竟該如何處理。示意圖。（美聯社）

    出國在外宵夜的最佳首選是泡麵，但「喝不完的湯」究竟該如何處理。示意圖。（美聯社）

    2025/07/28 19:53

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人入住飯店時習慣自備泡麵解饞，不過吃完後「喝不完的湯」又該如何處理造成不少房客困擾？對此，有飯店業者提醒，千萬別將泡麵湯倒進馬桶或洗手台，恐造成管道阻塞留下難聞的氣味，建議旅客可以通知飯店人員來清理。

    日本知名飯店B Suites近日在Tiktok分享，許多人住飯店時，最常遇到的2大問題，當旅客買了泡麵後才發現「忘了拿餐具」，然而其實飯店櫃台都備有一次性餐具，只要開口索取，不必再特地衝便利商店買。

    另一個問題則是最多人都會遇到的狀況，泡麵湯喝不完究竟要倒哪裡？飯店人員特別提醒，千萬不要直接倒進馬桶或洗手台，這樣不只可能導致水管阻塞，還會留下難聞味道。最簡單的做法就是，吃完後把泡麵整碗放在桌上，等隔天由清潔人員處理即可。

    影片曝光後，引起網友討論，「我每次都把喝不完的果汁倒進馬桶裡」、「我住飯店都會把喝不完的飲料都倒進馬桶裡」、「我都在吃宵夜了，我當然會喝到一滴不剩」、「大家都把廚餘倒進水槽裡，感覺好噁心不敢再用了」、「我都把這些東西留到退房以後，不隨便倒掉」。

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