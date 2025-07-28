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    豪雨成災 白河警背長者撤離、協助封橋封路

    0728豪雨造成白河警分局轄區多處積淹水，警員進入淹水區背行動不便長者撤離。（圖由警方提供）

    0728豪雨造成白河警分局轄區多處積淹水，警員進入淹水區背行動不便長者撤離。（圖由警方提供）

    2025/07/28 15:21

    〔記者王涵平／台南報導〕0728豪雨造成白河警分局轄區多處積淹水，警員除進入淹水區背行動不便長者撤離，也協助封橋封路作業，同時呼籲災害期間切勿上山或從事戶外活動，維護自身安全。

    白河警分局後壁分駐所今日上午6時50分接獲報案，菁寮里1住戶有1行動不便長者，屋內已淹水無法外出，員警趕抵時擔心水位持續上升，立即涉水進入住家，將屋內長者背出，帶返分駐所安置。

    白河區公所已開設2處避難收容處所，分別為白河區公所3樓禮堂及店仔口福安宮香客大樓，截至上午已完成馬稠後、河東及白河里等合計52人撤離（2人安置於白河區公所、50人自行依親）；後壁區公所於侯伯里活動中心開設避難收容處所，完成撤離菁寮、新嘉及侯伯里等11人（6人安置於後壁區公所、5人自行依親）。

    白河警方呼籲，連續性豪大雨可能造成土石崩落、溪水暴漲等災害，期間請勿上山或從事戶外活動，若住家位於低窪或易淹水地區，請及早準備必要物品，配合區公所疏散指示。

    0728豪雨造成白河警分局轄區多處積淹水，員警協助封橋封路作業。（圖由警方提供）

    0728豪雨造成白河警分局轄區多處積淹水，員警協助封橋封路作業。（圖由警方提供）

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