方向燈「只關1下」也違規？駕駛挨罰喊冤：檢舉達人到處都有

左轉專用道需全程打方向燈，否則可能因違規吃上3600元罰單。示意圖。（資料照）

2025/07/28 17:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少駕駛對方向燈規定認知模糊，稍有疏忽就可能吃上罰單。近日有網友在Instagram分享，自己在左轉專用道時未「全程打方向燈」，竟遭到檢舉開罰，無奈嘆「檢舉狂人到處都有」，並藉此提醒其他用路人，否則一不小心就得荷包失血。而根據《道路交通管理處罰條例》，距離交岔路口30公尺未依規定使用方向燈，將處以1200元至3600元罰鍰。

網友在Instagram社群平台說，自己某天停在左轉專用道等紅燈，但方向燈的「滴答聲」實在擾人刺耳，便中途關掉，結果回家竟收到被檢舉的罰單。對此原PO也提醒大家，只要車子已進入轉彎專用道，旁邊又是雙白實線，不論紅燈再久，方向燈都得全程保持閃爍，否則像自己一樣不小心就吃上罰單。

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消息曝光後，引起網友熱議，「但是貨車打方向燈，會有播報音，又被投訴很吵，到底要怎麼做」、「在轉彎處前30公尺就要打方向燈，本來就是法規，跟你有沒有等紅燈有什麼關係」、「左轉專用通道就是一定要左轉，就不可能直行或右轉的，那方向燈的用意是不是就可用可不用？」、「左轉的車子可能會擋住地上的左轉彎記號，後面來的車子會誤以為這一條是直行線，打燈號絕對是幫助交通問題的一個重要習慣」。

另外，根據道路交通安全規則第102及42條規定，駕駛人左、右轉彎時，應於距離交岔路口30公尺前打方向燈或做出明確手勢，並提早切入正確車道後再轉彎。若未依規定使用燈光，將可處新台幣1200元至3600元罰鍰。

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