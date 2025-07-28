桃園市「減速平台」挨批大路障 騎士雨天摔車濺血

桃園區同安街近日設置減速平台，提醒用路人行經時降速。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/28 15:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區同安街莊敬公園旁近日設置減速平台，卻挨批根本是大路障，25日下午下起大雨，有機車騎士行經時摔車，身上多處擦挫傷、流血，桃市府交通局表示，已請廠商量測抗滑是否有達標準，將再增設減速標線，提醒民眾提前減速。

交通局於2023年起試辦減速平台，首處試辦點位於中壢區中原陸橋旁平面道路，截至目前全市共設置21處，預計年底前會再增設5處，交通局表示，減速平台主要設置在校園、住宅區、行人活動頻繁等地區，主要是考量行經路段的用路人車速過快，藉由減速平台及前後減速牌面，警示行經該路段應減速慢行，以達到實質減速的效果，經設置後量測速率，都能有效降低速率3成。

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不過，減速平台設置至今，經常有民眾反映，減速平台為橡膠材質、隆起於路面，容易造成機車騎士摔車，尤其雨天危險性更高，25日桃園區同安路設置的減速平台，就發生騎士雨天摔傷事件。

騎士家人質疑，減速平台根本是大路障，並發文希望相關單位勘查，別日讓意外事故再發生，另有網友反映「不熟悉的時候騎過去會嚇一跳」、「遇到下雨挺滑的」，但也有網友持不同看法，認為「這路段車禍多次了，都是不禮讓行人」、「降速騎過去就沒事」、「這條路車子都開很快，對行人不友善，而且還是學區，只是顏色再明顯些更好」。

交通局回應，針對騎士摔車，將請廠商至現場量測抗滑是否有達標準，在該路段設置減速平台，主要是為提醒用路人，有提前設置告警減速牌面，後續將再增設平台前雙側楔形減速標線，加以提醒民眾提前減速，避免超速行駛通過平台，造成操作失控問題。

桃園區同安街近日設置減速平台，25日下雨天，有騎士路過摔車受傷。（擷取自桃園大小事臉書社團）

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