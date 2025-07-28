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    澎湖國際海上花火節29日閉幕 結束長達3個月花火旺季

    澎湖國際海上花火節歷經3個月，即將進入閉幕場。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節歷經3個月，即將進入閉幕場。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/28 14:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期3個月的「澎湖國際海上花火節」，將於明（29）日迎來最後一場閉幕場，舞台活動將於晚間7點30分開始，由樹德科技大學葛利合唱團、Dream Army舞團以及歌手聖恩、蕭秉治帶來精彩演出，搭配長達12分鐘璀璨煙火秀，為今年的花火節劃下完美句點。閉幕場特別加碼史努比人偶見面會，晚間5點30分至6點及6點30分至7點在舞台前登場。

    活動現場同時設有豐富多元的周邊活動，包含花火節與國際知名品牌聯名商品販售區於晚間6點30分開始，提供8款限定商品；填問卷送好禮活動則於晚間7點時至9點在服務台舉行；花火市集於晚間5點在介壽路、民生路及觀音亭園區熱鬧登場。

    閉幕當晚的表演首先登場的是樹德科技大學葛利合唱團，由音樂系學生組成。緊接著Dream Army舞團將以無與倫比的動感舞蹈，點燃現場氣氛。新生代全方位藝人聖恩，兼具外型魅力與音樂實力，也將帶來一系列精彩的歌曲表演。壓軸登場的則是有「破億神曲製造機」之稱的歌手蕭秉治，擁有深情高亢的聲線和獨具特色的顫音，並憑藉其不俗的流行樂品味和創作才能寫出許多霸榜歌曲。

    晚間9點長達12分鐘的煙火秀登場，10502發煙火將在澎湖的夜空中綻放，上百種花色煙火，菊先青紅白閃代棕櫚代蕊、閃菊代雙蕊、紅牡丹帶尾、花波紅變綠帶綠閃芯帶尾、銀波藍、紅變藍帶綠芯、檸檬波帶爆裂芯帶尾、多彩椰樹等，為澎湖國際海上花火節劃下華麗的句點。

    閉幕式加場史努比人偶見面會，請把握最後機會。（澎湖縣政府提供）

    閉幕式加場史努比人偶見面會，請把握最後機會。（澎湖縣政府提供）

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