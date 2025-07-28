為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗海洋觀光季8/16登場 邀全國遊客聽音樂、賞沙雕

    苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，縣長鍾東錦（中）等人，邀請遊客到通霄海水浴場「夏趴一下」。（記者張勳騰攝）

    苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，縣長鍾東錦（中）等人，邀請遊客到通霄海水浴場「夏趴一下」。（記者張勳騰攝）

    2025/07/28 14:51

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄沙雕藝術節正在通霄海水浴場展出，苗栗縣政府將於八月十六日晚間舉辦海洋觀光季活動，邀請玖壹壹樂團及喬幼、李麗芬等歌手接力演出，今（28）日舉辦行銷記者會，邀請遊客一起到通霄海水浴場吹海風、聽音樂、賞沙雕藝術，感受苗栗海岸線獨特的魅力。

    苗縣府農業處今天舉行「夏趴一下」海洋觀光季系列活動行銷記者會，邀請歌手喬幼高唱《大船入港》暖場，隨後由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人一起啟動海洋觀光季，並在海洋時光長廊敞臂邀請遊客到苗栗「夏趴一下」。

    苗縣府農業處長陳樹義說明，今年海洋觀光季8月7日將在通霄新埔漁港辦理魚苗放流活動，邀請新埔國小學生和民眾一起放流1萬尾「午仔魚」，盼務實推動「慢魚計畫」，加深守護海洋的意識。8月16日晚上6點起在通霄海水浴場舉辦大型晚會，邀請沈默紳士、AKB48 Team TP、喬幼、李麗芬、麗小花、Ozone、玖壹壹等卡司接力開唱，用音樂傳遞海洋保育、節能節電、永續發展等概念；現場還有農漁特產市集展售、紀念小物免費發送、有獎徵答等，邀請遊客體驗在地漁村文化。

    鍾東錦指出，苗栗縣有50多公里的海岸線，擁有豐富多元的海洋自然生態，尤其通霄有聞名的日落大道、海景和沙雕藝術等觀光資源；苗縣府正規畫將鄰近的山邊媽祖、白沙屯拱天宮、後龍好望角，並結合通霄、苑裡沿岸的觀光亮點，串聯打造成海線觀光廊帶，吸引更多的觀光人潮。

    苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，將邀請喬幼等歌手接力演出。（記者張勳騰攝）

    苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，將邀請喬幼等歌手接力演出。（記者張勳騰攝）

    苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，由縣長鍾東錦（右8）等人，召開行銷記者會，邀請遊客來聽音樂、賞沙雕。（記者張勳騰攝）

    苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，由縣長鍾東錦（右8）等人，召開行銷記者會，邀請遊客來聽音樂、賞沙雕。（記者張勳騰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播