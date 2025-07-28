苗栗海洋觀光季8/16登場 邀全國遊客聽音樂、賞沙雕

苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，縣長鍾東錦（中）等人，邀請遊客到通霄海水浴場「夏趴一下」。（記者張勳騰攝）

2025/07/28 14:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄沙雕藝術節正在通霄海水浴場展出，苗栗縣政府將於八月十六日晚間舉辦海洋觀光季活動，邀請玖壹壹樂團及喬幼、李麗芬等歌手接力演出，今（28）日舉辦行銷記者會，邀請遊客一起到通霄海水浴場吹海風、聽音樂、賞沙雕藝術，感受苗栗海岸線獨特的魅力。

苗縣府農業處今天舉行「夏趴一下」海洋觀光季系列活動行銷記者會，邀請歌手喬幼高唱《大船入港》暖場，隨後由縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人一起啟動海洋觀光季，並在海洋時光長廊敞臂邀請遊客到苗栗「夏趴一下」。

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苗縣府農業處長陳樹義說明，今年海洋觀光季8月7日將在通霄新埔漁港辦理魚苗放流活動，邀請新埔國小學生和民眾一起放流1萬尾「午仔魚」，盼務實推動「慢魚計畫」，加深守護海洋的意識。8月16日晚上6點起在通霄海水浴場舉辦大型晚會，邀請沈默紳士、AKB48 Team TP、喬幼、李麗芬、麗小花、Ozone、玖壹壹等卡司接力開唱，用音樂傳遞海洋保育、節能節電、永續發展等概念；現場還有農漁特產市集展售、紀念小物免費發送、有獎徵答等，邀請遊客體驗在地漁村文化。

鍾東錦指出，苗栗縣有50多公里的海岸線，擁有豐富多元的海洋自然生態，尤其通霄有聞名的日落大道、海景和沙雕藝術等觀光資源；苗縣府正規畫將鄰近的山邊媽祖、白沙屯拱天宮、後龍好望角，並結合通霄、苑裡沿岸的觀光亮點，串聯打造成海線觀光廊帶，吸引更多的觀光人潮。

苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，將邀請喬幼等歌手接力演出。（記者張勳騰攝）

苗栗海洋觀光季活動，將於8月16日登場，由縣長鍾東錦（右8）等人，召開行銷記者會，邀請遊客來聽音樂、賞沙雕。（記者張勳騰攝）

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