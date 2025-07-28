「台中海洋館」8/21開館 票價等8/8公布

台中海洋館定於8/21開幕營運。（圖由中市府提供）

2025/07/28 14:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局今天宣布「台中海洋館」將於今年8月21日正式對外開館營運！票種、票價及相關優惠資訊，負責場館營運的OT廠商海珹股份有限公司將於8月8日公告在其官方網站。

觀旅局表示，「台中海洋館」是市府重大政策推動案，自101年起啟動規劃設計，歷經3任市長推動，現由市長盧秀燕持續積極推展，並於108年4月與民間機構完成簽約後，加速推動。

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觀旅局長陳美秀表示，「台中海洋館」不僅可結合梧棲觀光漁港的海港遊憩資源，亦能透過整合台中港三井OUTLET PARK、高美濕地、大安港媽祖文化園區、大安濱海樂園及大甲鎮瀾宮等海線知名景點，形塑具特色的觀光旅遊帶，有助吸引民間投資，進而帶動海線整體觀光旅遊產業發展，創造地方就業機會並促進經濟活絡，為海線觀光注入嶄新活力。

觀旅局指出，「台中海洋館」為全國首座由地方政府主導設置、興辦、營運與管理的海洋水族展示教育場館，市府透過《促進民間參與公共建設法》，採OT（委外經營）模式，與具豐富海洋館營運經驗的民間業者合作。場館營運由OT廠商海珹股份有限公司負責管理，票種、票價及相關優惠資訊，將於8月8日公告在廠商官方網站。

觀旅局指出，「台中海洋館」開幕，不僅是台中市海線觀光發展的重要里程碑，更是市府結合公私力量，實現永續觀光發展與地方創生目標的具體展現。

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