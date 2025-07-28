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    西南氣流將發威！中南部大雨連下3天 鄭明典：恐有較明顯災情

    嘉義縣凌晨暴雨，朴子市清晨多處道路淹水，有的地方積水超過半個車輪深。（圖擷取自朴子民意觀察站）

    嘉義縣凌晨暴雨，朴子市清晨多處道路淹水，有的地方積水超過半個車輪深。（圖擷取自朴子民意觀察站）

    2025/07/28 14:36

    〔記者林志怡／台北報導〕受到低壓帶與西南風影響，中南部地區持續有豪雨發生機率，今日中午嘉義朴子日累積雨量已衝上432.5毫米，且中央氣象署預估，明日西南風將增強為西南氣流。前中央氣象局長鄭明典指出，西南氣流影響時間通常持續3至5天，容易帶來可觀的累積雨量，且降雨非常集中，恐出現較明顯災情。

    鄭明典說明，西南風增強到一定程度後，就會被稱為西南氣流，通常降雨時間較長、雨勢較大，且降雨非常集中，很容易出現24小時累積雨量破500毫米、達到超大豪雨等級，且如果潮濕層的厚度較厚，降雨會擴及山區，但若潮濕層較薄，可能雨區較集中在平地。

    此外，鄭明典提到，西南氣流屬於中尺度對流系統，監測時通常會特別注意雷達有無出現較明顯的線狀對流，或是衛星影像上是否出現較大的雲團，若有前述現象，地面往往會有強陣風或豪雨發生，防災上就要特別警戒，而過往因為山區容易有土石流發生，防災時會特別強調山區預警措施。

    但鄭明典強調，台灣河流較短，如果雨勢沒有特別大，可以馬上排入海中，但這波西南氣流將同時對山區、平地帶來降雨，且因為台灣中南部地區的河谷呈現西南走向，遇上西南風或西南氣流，容易在短時間內帶來大量雨水，使排水系統運作不及，產生較明顯災情。

    鄭明典也擔憂，中南部日前才剛遭丹娜絲颱風重創，造成許多房屋屋頂損毀，接下來連日降雨恐對民眾帶來許多不便，尤其弱勢族群可能面臨無處可去的窘境。

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