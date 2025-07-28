11縣市大雷雨炸裂！ 西南氣流+竹節草外圍環流旺盛對流一大片

旺盛對流在中南部以及東部發展，氣象署針對11縣市發布大雷雨即時訊息。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/28 16:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（28日）晚起受西南氣流及「竹節草」颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，旺盛對流在中南部以及東部發展，氣象署針對11縣市發布大雷雨即時訊息。

氣象署針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度，持續時間到下午4點30分至5點整。

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17縣市降雨警戒也持續中，大豪雨特報：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市；豪雨特報：苗栗縣、高雄市、屏東縣；大雨特報：新北市山區、桃園市山區、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣山區、澎湖縣，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

目前氣象署已啟動西南氣流豪雨事件，提醒民眾受西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

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