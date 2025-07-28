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    獎金沒有上限！ 彰縣狂發347萬獎金給37所國中小

    彰化縣長王惠美頒發獎勵金給在全國與國際奪團體獎的學校。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美頒發獎勵金給在全國與國際奪團體獎的學校。（記者劉曉欣攝）

    2025/07/28 14:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了讓彰化縣下一代接受更好的教育，縣府今天（28日）發放347.7萬元給縣內37所學校，其中，鹿港鎮鹿東國小最狂，一口氣就拿了33萬元。縣府強調，獎金沒有上限，只要學校在國內外拿到團體大獎，縣府就大方發獎金！

    鹿東國小校長謝秀華表示，該校雖然沒有舞蹈班，但在家長與老師支持下成立舞蹈社，已經連續拿下全國佳績，今年更是一口氣奪下全國3項特優，加上國際學校網界博覽會拿到白金獎、教育部閱讀磐石獎，今天總計獲頒33萬元獎金，將對學校增添設備都大有幫助。

    芳苑國中校長黃天助指出，該校的競技舞龍成立20年，今年拿下全國賽3項大獎，也拿到10000多元獎金。

    縣長王惠美表示，縣府推動「五星學校認證」及「教育旗艦學校」遴選制度，今年共有37校、拿下69項國內外的團體大獎，獎勵金發放了347萬7000元，對於教育獎勵不手軟，獎越多，發越多，沒有上限！

    彰化縣鹿東國小舞蹈社在全國比賽表現亮眼。（圖擷取自鹿東國小臉書）

    彰化縣鹿東國小舞蹈社在全國比賽表現亮眼。（圖擷取自鹿東國小臉書）

    彰化縣芳苑國中舞龍多次在全國比賽拿到大獎。（資料照）

    彰化縣芳苑國中舞龍多次在全國比賽拿到大獎。（資料照）

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