嘉市成立水災災害應變小組 部署31部大型移動式抽水機

因應豪雨來襲，嘉義市政府今天成立水災災害應變小組，進行防汛工作整備。（嘉義市政府提供）

2025/07/28 13:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕受低壓帶及西南風影響，嘉市凌晨豪雨狂炸，截至今下午1點，當日累積雨量已達215毫米，早上一度造成嘉義市北港路國道交流道附近、世賢路三段、紅瓦里等區域有積水情形，所幸5、6點雨勢和緩，上班、上學通勤時間，積水已排除消退。嘉義市政府工務處上午9點成立水災災害應變小組，持續密切關注天氣變化及辦理各項防災應變措施，強化市區抗災韌性。

中央氣象署持續針對嘉義縣市發布豪雨特報及大雷雨即時訊息，提醒民眾防範強降雨、打雷閃電、強風等，恐威脅戶外活動，能見度欠佳影響行車安全。

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紅瓦里長蔡旻岳說，嘉市凌晨雨勢驚人，5個多小時累積雨量就達183毫米，里內最低漥地區重慶二街186巷因而出現積水情形，水高約達腳踝，積水在5點多雨勢和緩時，自排水系統流瀉消退。

市府工務處表示，共31部大型移動式抽水機，其中26部優先部署於易淹水地區，其餘5部機動調度支援，包括湖內及後湖2處抽水站、5處車行與7處人行地下道機房抽水設備已完成整備，加強排水系統巡查與維護，請民眾將家戶排水溝淤積物清除，移開洩水口遮蔽物，大家一起共同防災。

防汛沙包已送至東區及西區公所暫置場所、後湖抽水站，有需求民眾可就近索取，如發生積淹水，上班時間電洽工務處水利工程科 （05）2162988、2276329，環保局清潔隊 （05）2279075，或打1999反映。

今早上嘉義市雨勢稍歇，重慶二街積水消退。（蔡旻岳提供）

嘉義市重慶二街186巷今晨積水，所幸5點多雨勢減緩、積水消退。（蔡旻岳提供）

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