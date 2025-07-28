楊筑云克服腰傷奪世大運羽球混雙金牌 鎮長貼紅榜讚蘇澳之光

蘇澳囡仔楊筑云克服腰傷，奪下德國萊茵魯爾世大運羽球混雙金牌。（圖由楊筑云提供）

2025/07/28 13:53

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣羽球國手、蘇澳囡仔楊筑云克服腰傷，在2025德國萊茵魯爾世界大學運動會，與搭檔吳軒毅在混雙項目聯手摘下金牌，成為宜蘭縣羽球界參與國際賽事奪金的第一人。蘇澳鎮長李明哲今天（28日）到楊家張貼紅榜，稱讚她是蘇澳之光。

台灣羽球代表隊包辦萊茵魯爾世大運混雙金、銀、銅3面獎牌，刷新隊史紀錄。李明哲偕宜蘭縣體育會羽球委員會主委謝家倫等人，到楊筑云家中貼紅榜，致贈6000元獎勵金，燃放鞭炮慶祝，楊筑云的優異表現，讓父親楊連祈及爺爺、奶奶引以為榮。

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楊筑云出身蘇澳馬賽國小，父親楊連祈年輕時熱愛羽球運動，楊筑云小時候跟著父親打球，她在2016年就讀國小期間，參加全國國小盃羽球賽6年級女生組摘銀、中正盃羽球賽奪金，締造宜蘭縣羽球界史上最佳成績。

在父親苦心栽培之下，楊筑云國小畢業後，被送到羽球球后戴姿穎母校、高雄三民國中求學，再就讀北市大同高中，幾年下來陸續在各項比賽奪得好成績，展現大將之風。

李明哲造訪楊家時，楊筑云仍在搭機返國途中。父親楊連祈說，女兒賽前因腰傷所苦，曾透露想要放棄打球，後來咬緊牙關撐過來，歷經這次世大運比賽磨練，感覺真的長大了，他期許寶貝女兒，「人生要有一些上下起伏，才能有所成長」。

啟蒙教練張添盈說，楊筑云國小時期即展現羽球天分，她發動攻擊格外堅決果斷、尤其抓住時間點殺球瞬間，往往迫使對手難以招架，至今讓他印象深刻。

蘇澳鎮長李明哲（左2）今天到楊筑云家中貼紅榜，並致贈獎勵金，由父親楊連祈（右2）代表受贈。（記者江志雄攝）

楊筑云就讀蘇澳馬賽國小就展現羽球天份。（資料照，記者江志雄攝）

2016年楊筑云練習時的畫面。（資料照，記者江志雄攝）

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