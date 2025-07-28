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    台南3大水庫集水區累積雨量均破百 曾文水庫調節放水

    南化水庫集水區28日截至上午12時，累積雨量已達到121.9亳米，蓄水率100%。（記者劉婉君攝）

    南化水庫集水區28日截至上午12時，累積雨量已達到121.9亳米，蓄水率100%。（記者劉婉君攝）

    2025/07/28 13:36

    〔記者劉婉君／台南報導〕受到低壓帶及西南風影響，根據中央氣象署預報，今（28）日雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或大豪雨，截至中午12時為止，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫等台南3大水庫的集水區，累積雨量均已破百亳米，曾文水庫調節放水中，提醒下游沿岸民眾注意，並遠離河床。

    台南後壁、白河等多處地區，今天上午即傳出積淹水災情，台南市政府已宣布後壁區今天停止上班上課。而根據經濟部水利署南區水資源分署監測，上午12時止，曾文水庫今日的累積雨量已達111.4亳米，蓄水率達到100%，蓄水量4億7787萬立方公尺、水位229.24公尺，超越水庫有效容量4億5563萬立方公尺、滿水位228公尺，南水分署於上午11時起放水950cms（每秒/立方公尺）。

    截至上午12時止，與曾文水庫串聯的烏山頭水庫，累積雨量達到167亳米，蓄水量7434萬立方公尺，蓄水率96.07%；南化水庫累積雨量也有121.9亳米，蓄水量8729萬立方公尺、水位180.41公尺，蓄水率100%，也超過庫容量8523萬立方公尺、滿水位180公尺。

    南化水庫集水區28日截至上午12時，累積雨量已達到121.9亳米，蓄水率100%。（記者劉婉君攝）

    南化水庫集水區28日截至上午12時，累積雨量已達到121.9亳米，蓄水率100%。（記者劉婉君攝）

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