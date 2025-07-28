新北市新設3家身心障礙服務中心 全市擴至11處據點

新北市社會局為樹林的「樂善」、蘆洲「樂悅」與土城「樂和」共三家新增身心障礙者服務中心3家舉辦聯合開幕茶會。（記者翁聿煌攝）

2025/07/28 13:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局自2021年起陸續設立身心障礙者家庭資源中心，去年起更名為身心障礙者服務中心，為提供身心障礙者在地化服務及擴增服務量能，今年度再增加由微光社會福利協會、榮欣社會福利服務促進協會及伊甸社會福利基金會承辦，分別是樹林的「樂善」、蘆洲「樂悅」與土城「樂和」身心障礙者服務中心3家，累計共11家身心障礙者服務中心，社會局28日舉辦聯合開幕茶會。

活動現場邀請受服務者代表阿鳳（化名）及她的先生參與，由樂智身心障礙服務中心社工分享服務歷程，阿鳳的先生年輕時照顧身心障礙者的妻子，如今先生老年後失智，透過社工長期陪伴關懷及連結相關資源，現由阿鳳牽著先生的手慢慢走，見證社工專業陪伴與支持帶來的轉變與希望，透過公私協力、跨區串聯，實現對障礙者更全面、更有感的支持系統。

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社會局表示，截至今年6月，新北市的身障服務中心已累計服務超過3萬人次，提供個案管理服務、209場次生活重建活動及課程、41場次照顧者支持活動及課程、44場次福利宣導活動，展現新北市持續推動障礙友善城市的具體成果。

社會局長李美珍表示，身障服務中心服務對象為設籍並實際居住於新北市6歲以上領有身心障礙證明者及其家庭，提供個案管理服務、生涯轉銜服務、生活重建暨心理及社會參與能力重建服務、友善服務、照顧者支持與訓練研習、福利宣導等多元服務，如有相關服務需求可聯繫各身心障礙者服務中心。

新北市社會局為樹林「樂善」、蘆洲「樂悅」與土城「樂和」共三家新增身心障礙者服務中心舉辦聯合開幕茶會。（記者翁聿煌攝）

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