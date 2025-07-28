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    丹娜絲風災募款 1週已達4270萬元

    丹娜絲颱風重創嘉南平原，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款。（台電提供）

    丹娜絲颱風重創嘉南平原，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款。（台電提供）

    2025/07/28 13:21

    〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，截至7月27日為止，共計募得4270萬餘元，其中財政部協調公股事業捐款1600萬元，玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會也捐助達600萬元。

    賑災基金會統計，丹娜絲募款專案已接獲8951筆捐款、累計金額達4270萬3057元，以自動化設備、臨櫃匯款459筆，共計3664萬5861元最高，其次是LINE Pay的6375筆、407萬2100元，以及四大超商的2117筆、198萬5096元。

    目前百萬以上捐款共計13筆，其中財政部協調公股事業捐款合計1600萬元，另玉山銀行發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會合計捐助600萬元。

    賑災基金會指出，此次丹娜絲風災募款專案」的勸募期間為今年7月21日至8月20日止，為期1個月，民眾可經由匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，預募金額為新台幣5億元。

    至於收據取得方式，賑災基金會說明，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據），敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，可於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

    賑災基金會為衛福部轄下公設財團法人，由行政院協助創立，長期以賑濟災民為主要業務，強調此次所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，而因募款產生的行政、人事等作業費用，由賑災基金會自行支出，不使用此次募得善款。

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