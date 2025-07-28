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    台南普濟殿王巡醮普度拚場！ 台中忠福堂千萬壓箱寶宴王 演唱會嗨翻

    台中忠福堂宴王祭出數百件錫器壓箱寶，總價超過2500萬元。（記者王姝琇攝）

    台中忠福堂宴王祭出數百件錫器壓箱寶，總價超過2500萬元。（記者王姝琇攝）

    2025/07/28 13:45

    〔記者王姝琇／台南報導〕普濟殿王巡醮三大普度場拚場！最震撼就屬開基永華宮與祀典興濟宮聯合主普，台中忠福堂祀宴擺出逾2500萬元、由錫器界LV之稱「萬能錫舖」打造宴王壓箱寶，並聯手聖帝堂慶贊祖廟祭出神童見面會、YOYO家族見面會、水上氣墊樂園，以及高規格「群星演唱會」王識賢、荒山亮、草屯囝仔等卡司精彩演出，近3000人擠爆舞台區。

    普濟殿舉辦王巡醮話題持續延燒，昨晚普度科儀最終由歌手王識賢壓軸帶來5首精彩演唱，掀起最高潮！這場堪稱高規格的群星演唱會，人潮從舞台區一路延伸到普度壇，近3000人嗨翻天；全場安排不只滿足年輕人，還有YOYO家族見面會、水上氣墊樂園、神童見面會以及周邊市集美食等，許多家長帶著小朋友從白天玩到黑夜，就算大排長龍也要體驗。

    除舞台表演排場氣勢磅礡之外，現場浮誇的還有由台中忠福堂祀宴場，現場盛裝、擺飾用的數百件錫器更是嘆為觀止，全數皆由錫器界LV之稱的「萬能錫舖」打造，可以說是台中忠福堂宴王的壓箱寶，2大卡車從台中運來台南普度場，從花甘五賽、燭台，到製作精美的舞龍舞獅、大鵬展翅、關公像等錫器創作，加上宴王擺宴用品，價值超過2500萬元。

    此外，四聯境挺兄弟齊贊普度「龍鳳搶珠」氣勢磅礡，還有罕見全場的「紙藝鎮災」，從迎賓花台到太極、聖者法仔鼓、普濟慈航、曼陀羅蓮花、蓮花燈、龍寶船、百寶箱及藥籃，全數都由紙藝創作呈現，金碧輝煌。新營太子宮主普場則主打「海鮮總匯」不僅有魚翅，還有活螃蟹、龍蝦等全上桌；普度才剛開場就被民眾搶空，廠商緊急補足，成為意外小插曲。

    台中忠福堂宴王祭出數百件錫器壓箱寶，總價超過2500萬元。（記者王姝琇攝）

    台中忠福堂宴王祭出數百件錫器壓箱寶，總價超過2500萬元。（記者王姝琇攝）

    普度場罕見全場使用「紙藝鎮災」呈現。（記者王姝琇攝）

    普度場罕見全場使用「紙藝鎮災」呈現。（記者王姝琇攝）

    四聯境挺兄弟齊贊普度「龍鳳搶珠」氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    四聯境挺兄弟齊贊普度「龍鳳搶珠」氣勢磅礡。（記者王姝琇攝）

    「紙藝鎮災」作品金碧輝煌相當吸睛。（記者王姝琇攝）

    「紙藝鎮災」作品金碧輝煌相當吸睛。（記者王姝琇攝）

    普度場暨出高規格「群星演唱會」王識賢、荒山亮、草屯囝仔等卡司精彩演出，近3000人擠爆舞台區。（記者王姝琇攝）

    普度場暨出高規格「群星演唱會」王識賢、荒山亮、草屯囝仔等卡司精彩演出，近3000人擠爆舞台區。（記者王姝琇攝）

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