淡水3場主題煙火秀8月登場 走秀、市集、民歌演唱熱鬧連3週日

2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀。（資料照，記者羅國嘉攝）

2025/07/28 13:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將於8月10日、17日與24日3個週日登場，3場主題煙火秀晚上8點準時施放，結合高空特效煙火與音樂，打造專屬夏夜的視聽饗宴。活動也安排時尚走秀、DJ秀、民歌演唱及美食市集，邀請民眾從白天一路玩到夜晚。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，8月10日「戀曲永恆」以桃紅、粉紅色系愛心與水母造型煙火，搭配情歌營造戀愛氛圍；8月17日「碼頭映像」以海藍與檸檬黃煙火、霞草型與時雨型特效呈現港灣律動；8月24日「情人之橋」則以橋拱型煙火象徵情人牽手，施放牡丹、大麗等煙火，營造空中花雨為壓軸。

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漁業處說，除煙火外，活動內容也十分豐富。10日由知名設計師潘怡良帶來北海岸時尚藝術季走秀，以「煙火」與「友善釣魚」為主題設計服飾，結合戶外機能風，推廣新北12處友善垂釣區與深澳漁港海釣；現場同步設有胖卡餐車與美食攤販，滿足味蕾。

17日晚間為「微醺之夜」，邀請DJ劉丞、新秀歌手黃炯銘及雙人組合張菡與朱全接力演出，現場市集提供茶酒、啤酒、手搖飲與燒烤美食，營造輕鬆愉悅的夏夜氛圍；24日則由新北捷運公司邀請民歌歌手壓軸登場，搭配煙火演出，為活動畫下感動句點。更多詳情請見「漁樂快爆」紛絲專頁。

新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將於8月10日、17日與24日3個週日登場。（記者羅國嘉攝）

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