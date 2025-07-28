雙颱夾擊加上低壓雷雨帶 澎湖昨晚雷雨交加閃電照亮夜空

澎湖27日深夜出現雷雨閃電，閃電在夜空交加重疊。（郭東泰提供）

2025/07/28 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖昨（27）日深夜受到柯羅莎、竹節草颱風雙颱夾擊，加上受低壓雷雨帶影響，突然雷雨交加，閃電照亮夜空、雷聲震撼天地，不少人在睡夢中被驚醒，更有人開玩笑說是誰又在亂發誓？更傳出有民宅安博盒子瞬間斷訊，需要一段時間修復。

澎湖氣象站表示，由於琉球至南海處與低壓帶，加上竹節草颱風導引西南氣流，台灣海峽天氣不穩定，容易出現對流胞，昨（27）日晚10時有一道線狀對流移入澎湖，並移至台灣中部，造成台中大雷雨及大豪雨；今（28）日早上新一波線狀對流向南移，造成嘉義、台南、高雄、屏東大豪雨，伴隨大雷雨，部分地區已達淹水警戒。

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觀測員程川芳更說明，因低壓雷雨帶昨晚移入台灣海峽，造氣象學中的輻合帶，是大氣中2個主要氣流相遇並相互作用的區域，通常會產生獨特的天氣條件，導致物質積累，最終導致垂直運動並形成雲和降水。小尺度的輻合將產生從孤立的積雲到大面積雷暴的現象，澎湖昨晚就出現輻合帶激烈天氣變化。

今（28）日白天受低壓帶及西南風影響，台灣中南部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生，澎湖仍有局部短暫陣雨或雷雨。

澎湖夜空紅通通雷雨交加，雷鳴聲更是驚人。（郭東泰提供）

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