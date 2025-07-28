為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙颱夾擊加上低壓雷雨帶 澎湖昨晚雷雨交加閃電照亮夜空

    澎湖27日深夜出現雷雨閃電，閃電在夜空交加重疊。（郭東泰提供）

    澎湖27日深夜出現雷雨閃電，閃電在夜空交加重疊。（郭東泰提供）

    2025/07/28 13:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖昨（27）日深夜受到柯羅莎、竹節草颱風雙颱夾擊，加上受低壓雷雨帶影響，突然雷雨交加，閃電照亮夜空、雷聲震撼天地，不少人在睡夢中被驚醒，更有人開玩笑說是誰又在亂發誓？更傳出有民宅安博盒子瞬間斷訊，需要一段時間修復。

    澎湖氣象站表示，由於琉球至南海處與低壓帶，加上竹節草颱風導引西南氣流，台灣海峽天氣不穩定，容易出現對流胞，昨（27）日晚10時有一道線狀對流移入澎湖，並移至台灣中部，造成台中大雷雨及大豪雨；今（28）日早上新一波線狀對流向南移，造成嘉義、台南、高雄、屏東大豪雨，伴隨大雷雨，部分地區已達淹水警戒。

    觀測員程川芳更說明，因低壓雷雨帶昨晚移入台灣海峽，造氣象學中的輻合帶，是大氣中2個主要氣流相遇並相互作用的區域，通常會產生獨特的天氣條件，導致物質積累，最終導致垂直運動並形成雲和降水。小尺度的輻合將產生從孤立的積雲到大面積雷暴的現象，澎湖昨晚就出現輻合帶激烈天氣變化。

    今（28）日白天受低壓帶及西南風影響，台灣中南部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生，澎湖仍有局部短暫陣雨或雷雨。

    澎湖夜空紅通通雷雨交加，雷鳴聲更是驚人。（郭東泰提供）

    澎湖夜空紅通通雷雨交加，雷鳴聲更是驚人。（郭東泰提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播