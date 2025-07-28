康橋校車翻覆釀24傷 運安會：路面磨光、超速又過度轉向

去年3月，康橋中學校車行經文山隧道翻覆，造成2人重傷及22人輕傷，運安會調查指隧道中線車道鋪面層被「磨光」致抗滑力降低，駕駛超速並轉向，導致車輛失控撞隧道壁而翻車。（資料照，記者陸運鋒翻攝）

2025/07/28 13:13

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市新店區康橋中學校車去年3月行經文山隧道打滑翻覆，造成2人重傷及22人輕傷。國家運輸安全調查委員會今天（28日）發布調查報告指出，文山隧道中線車道鋪面層被「磨光」致抗滑力降低，而駕駛超速並在煞車後過度轉向，導致車輛失控撞隧道壁而翻車。

去年3月11日晚間，龍萊交通企業遊覽車載康橋學生行經文山隧道時，撞擊隧道壁面後翻覆。運安會調查，車輛進隧道後持續加速超過速限，駕駛感受到車尾晃動後，在抗滑能力低且濕滑路面使用主煞車及排氣煞車減速，並在6秒內進行4次轉向操作，且車輛轉向角度逐次增大，導致車輛失控撞壁翻車。

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相隔2個月後，康橋交通車去年5月11日在同一隧道自撞壁面釀2傷，該車是學校向長嶸通運承租的營業大客車。運安會表示，當天同樣是雨天駛於抗滑能力低的潮濕路面，同樣駛於中線車道，並在煞車後過度轉向，導致車輛失控。

運安會調查3月事故過程也發現其他風險。文山隧道北向中線車道自2005年通車以來，未執行鋪面養護工程，鋪面長期摩擦造成「磨光」損壞，抗滑能力降低；台北市政府委外廠商巡檢紀錄未註記磨光現象，並將剛性鋪面裂縫判定為柔性鋪面龜裂；事故駕駛未全面要求乘客繫妥安全帶，至少17人因此受傷。

運安會說明，事故車輪胎、轉向、煞車系統無異常，駕駛過去違規紀錄與事故無直接關聯，亦無證據顯示事故與酒精及藥物有關。不過龍萊未如實填列酒測狀況，康橋未確實查核雲端管理平台資料，監理機關考核人員未察覺業者使用不適文件記錄酒測等，均致酒測管理機制未落實。

運安會針對多個單位提出共10點建議。包括龍萊應加強訓練駕駛於濕滑路面正確使用煞車系統、以有效方式要求乘客繫妥安全帶；校方應落實駕駛出勤前酒測管理、體檢、酒測紀錄文件審核及保存；台北市政府應修訂市區道路養護手冊，納入剛性鋪面道路巡檢及養護標準。

國土署、交通部應研議制定剛性鋪面抗滑設計及養護機制，供地方政府、各級道路主管機關參考；公路局應協助業者使用妥適表格記錄，並於安全考核時，確保業者要求駕駛行車前完成酒精測試等。

去年3月，康橋中學校車行經文山隧道翻覆後面目全非。（運安會提供）

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