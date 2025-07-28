風災後台南海廢前十大垃圾爆光 吸管奪第二 第一名不意外

台南社大海廢社志工於風災後赴四鯤鯓海岸淨灘。（晁瑞光提供）

2025/07/28 13:43

〔記者蔡文居／台南報導〕長期在台南海岸從事海廢監測的台南社大海廢社今天公布本月份淨灘垃圾種類，第一名為塑膠袋，數量多達1000多個，為第二名吸管的3.7倍，而且前幾名全都是塑膠類。台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，塑膠垃圾在我們的生活環境中已嚴重氾濫，塑膠袋最多並不令人意外。

晁瑞光表示，社大海廢社志工27日下午前往四鯤鯓海岸淨灘，這是丹娜絲颱風及幾次大風雨過後，首次進行的海廢監測，颱風過後的首波垃圾相關單位已清理，但海上還有源源不絕從各地沖刷入海的垃圾。其中，發現海岸沙灘的垃圾幾乎全都是塑膠袋，而且被沙子掩埋，只露出一小部分，被全部掩埋而看不到的可能更多。

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經統計，各海廢垃圾中，第一名是塑膠袋1046個，第二名吸管280根，第三名塑膠製品161個，第四名寶特瓶79個，第五名發泡塑膠70個，第六名塑膠飲料杯61個，第七名免洗餐具57個，第八名瓶蓋45個，第九名繩子41條，第十名鐵絲32個。

塑膠垃圾在我們的生活環境中已嚴重氾濫。（晁瑞光提供）

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