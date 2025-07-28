竹縣家教中心攜手早療團體連辦3場親子感統活動

新竹縣家庭教育中心從年初迄今，攜手早療團體已連辦3場親子感統活動。（取自竹縣府官網）

2025/07/28 13:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣的下一代是當今的珍寶，親子良善的互動更被各級政府所重視。新竹縣家庭教育中心為此，年初迄今已連續跟全腦科學教育協會合作舉辦3場次的「親子玩出專注力、感統創造力、社交&人際關係互動」之家庭成長活動，用家庭為單位攜手闖關，親子共同體驗音樂、藝術、語言、人際、感統等多樣活動，讓為人父母或祖父母者學習怎麼增加跟學齡前幼兒互動的「眉角」等，吸引近100人次參加響應。

縣府表示，由於全腦教育科學協會是縣內針對兒童早期療育的服務單位之一，所以前述3場次的活動，結合了兒童發展、語言能力訓練等，這讓家長跟孩子能用更輕鬆的方式，使幼兒在遊戲中學到人際互動、專注力等技巧，活動後，父母們也能把從中學到的知識運用在家庭日常裡。

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這3場活動內容安排有：音樂治療師用音樂帶領孩子打節拍、聽指令；或趁5月用黏土學做母親節蛋糕；另讓孩子們模仿如何吹氣球、拍氣球、以及折氣球，提升幼兒肢體互動的協調性，並在過程中讓他們學習社交技巧、情緒調整、感覺統合、問題解決等能力。

新竹縣家庭教育中心從年初迄今，攜手早療團體已連辦3場親子感統活動。（取自竹縣府官網）

新竹縣家庭教育中心從年初迄今，攜手早療團體已連辦3場親子感統活動。（取自竹縣府官網）

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