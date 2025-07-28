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    6小狂下300毫米 雲林水林多村落淹水達50公分

    強降雨6小時累計300毫米，水林鄉多村落淹水，雲林縣長張麗善前往勘災。（記者黃淑莉攝）

    強降雨6小時累計300毫米，水林鄉多村落淹水，雲林縣長張麗善前往勘災。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/28 12:55

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到低氣壓和西南風影響，雲林水林、口湖等地區今（28）日強降雨，最大時雨量達50、60毫米，凌晨2點多到7點多累計雨量近300毫米，造成松北村10多村傳出淹水災情，雲林縣長張麗善早上11點到水林松北村勘災，強調已調派移動式抽水機等機具加速抽水。

    張麗善與水林鄉代理鄉長張東凱、松北村長陳國淵等人前往淹水嚴重的松北村勘災，街道淹水還有2、30公分深，有一處三合院民宅淹水達4、50公分，住戶把屋內的物品全部架高，看到縣長到來，拜託幫忙。

    張東凱指出，今天清晨3點到5點時強降雨，雨勢最大時達70毫米，3點多各村陸續傳出淹水災情松北村、松西村、松中村約有30公分淹水；瓊埔村、塭底村約有20-30公分淹水；蕃薯、山腳、大山、後寮村約有20公分分；其他村落大約有10公分左右的淹水。

    3點多公所接獲水南村有獨居老人家中淹水，公所會同消防隊人員前往協助撤離。

    7點多後雨勢變小，積水漸退但速度很慢，很多村落的村庄都還泡在水裡，向縣府求助，尤其農田部分協調農田水利署協助。

    水利處長許宏博表示，根據松北村長陳國淵說，今天零時許水林地區開始降雨，3點多到7點多雨勢最大，雨量就有200多毫米，短短幾個小時雨量超過滯洪標準，有積淹水情況是可以預期，與公所協調要加速排水讓淹水減退。

    許宏博說，縣府在蔦松南邊一處加水站去年治理工程完成，抽水量大幅提高，但在這樣的雨量仍無法因應，現仍在持續抽排中，目前視大排退水情況增加移動式抽水機，將無法自然排出的積淹水區加速排水。

    張麗善表示，今天早上強降雨根本無法在短時間因應，加上水林長期地層下陷很多排水治理工程施做中，未來在出海口包括蔦松大排、尖山大排等抽水站等治理計畫都已核定，現已緊急調用其他沒有狀況鄉鎮的機具支援，台北市長蔣萬安也致電雲林有需要隨時可以支援。

    強降雨排水不及，水林民宅淹水約4、50公分深。（記者黃淑莉攝）

    強降雨排水不及，水林民宅淹水約4、50公分深。（記者黃淑莉攝）

    水林鄉多村淹水，屋內積水民眾把物品架高。（記者黃淑莉攝）

    水林鄉多村淹水，屋內積水民眾把物品架高。（記者黃淑莉攝）

    水林鄉多村淹水，屋內積水民眾把物品架高。（記者黃淑莉攝）

    水林鄉多村淹水，屋內積水民眾把物品架高。（記者黃淑莉攝）

    強降雨排水不及，水林民宅淹水約4、50公分深，請求縣長張麗善協助。（記者黃淑莉攝）

    強降雨排水不及，水林民宅淹水約4、50公分深，請求縣長張麗善協助。（記者黃淑莉攝）

    強降雨6小時累計300毫米，水林鄉多村落淹水，雲林縣長張麗善前往勘災。（記者黃淑莉攝）

    強降雨6小時累計300毫米，水林鄉多村落淹水，雲林縣長張麗善前往勘災。（記者黃淑莉攝）

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