高鐵橋下道路北延至嘉義太保 可行性研究8月期初報告

立委郭國文（右起）、林俊憲、林宜瑾會同交通部長陳世凱等人，會勘台39線延伸至台37線的規劃路段。（記者劉婉君攝）

2025/07/28 13:31

〔記者劉婉君／台南報導〕高鐵橋下道路台39線，從2009年原台南縣政府時期就爭取從新市往北延伸官田，歷經16年，交通部去年11月同意重啟可行性研究評估，範圍從新市到嘉義太保，長度約44.5公里，預計8月期初報告，明年完成期中報告，2027年年中完成可行性評估。

隨著台南科學園區各園區蓬勃發展，台39線從台南新市往北延伸至台37線嘉義太保段獲得交通部同意重啟，立法委員郭國文、林俊憲、林宜瑾今（28）日會同交通部長陳世凱、公路局長林福山等人前往現場會勘。

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林俊憲與郭國文、林宜瑾均表示，台39線延伸到台37線，沿線串聯嘉義科學園區、馬稠後產業園區、台南科學園區、沙崙綠能科技園區甚至路竹科學園區，有其必要性，也將帶動周邊地區的發展，但全線經過生態敏感區及國8連結介面處理等，可行性評估就要等到2027年才完成，希望可分段處理，以交通密集的新市到官田路段為優先。

林福山表示，目前可行性研究評估已經發包，單獨切新市到官田段先做或是整段一起做可研，時間上差不多，但該路段未來可能列為優先路段，而優先方式可包括優先做綜合規劃或優先施工，將會納入可研內做考量。

陳世凱說，相關的可行性評估還是會整段一起做，但施工部分，在綜合規劃階段會先做車流量較大的路段，施工時也會最優先，以讓南科交通獲得疏解。

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