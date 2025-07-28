為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵橋下道路北延至嘉義太保 可行性研究8月期初報告

    立委郭國文（右起）、林俊憲、林宜瑾會同交通部長陳世凱等人，會勘台39線延伸至台37線的規劃路段。（記者劉婉君攝）

    立委郭國文（右起）、林俊憲、林宜瑾會同交通部長陳世凱等人，會勘台39線延伸至台37線的規劃路段。（記者劉婉君攝）

    2025/07/28 13:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕高鐵橋下道路台39線，從2009年原台南縣政府時期就爭取從新市往北延伸官田，歷經16年，交通部去年11月同意重啟可行性研究評估，範圍從新市到嘉義太保，長度約44.5公里，預計8月期初報告，明年完成期中報告，2027年年中完成可行性評估。

    隨著台南科學園區各園區蓬勃發展，台39線從台南新市往北延伸至台37線嘉義太保段獲得交通部同意重啟，立法委員郭國文、林俊憲、林宜瑾今（28）日會同交通部長陳世凱、公路局長林福山等人前往現場會勘。

    林俊憲與郭國文、林宜瑾均表示，台39線延伸到台37線，沿線串聯嘉義科學園區、馬稠後產業園區、台南科學園區、沙崙綠能科技園區甚至路竹科學園區，有其必要性，也將帶動周邊地區的發展，但全線經過生態敏感區及國8連結介面處理等，可行性評估就要等到2027年才完成，希望可分段處理，以交通密集的新市到官田路段為優先。

    林福山表示，目前可行性研究評估已經發包，單獨切新市到官田段先做或是整段一起做可研，時間上差不多，但該路段未來可能列為優先路段，而優先方式可包括優先做綜合規劃或優先施工，將會納入可研內做考量。

    陳世凱說，相關的可行性評估還是會整段一起做，但施工部分，在綜合規劃階段會先做車流量較大的路段，施工時也會最優先，以讓南科交通獲得疏解。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播