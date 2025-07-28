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    後壁水淹百年米廠 業者：防水擋板也擋不住

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板，米廠內水位較外面低一半。（黃麗琴提供）

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板，米廠內水位較外面低一半。（黃麗琴提供）

    2025/07/28 12:48

    〔記者王涵平／台南報導〕豪大雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板，米廠內水位較外面低一半，然米廠旁住家地勢較低，家具等物品全泡在水中。

    去年凱米颱風造成後壁區大淹水，芳榮米廠乾燥廠設置防水擋板奏效，成功擋住水淹，今年0728豪雨後壁區又傳多處淹水，位於長短樹里的芳榮米廠一早就先設置2塊防水擋板，一開始還能應付慢慢淹上來的水勢，直至10點多，水勢愈來愈大，擋板加至4塊，卻從擋板隙縫滲水。

    芳榮米廠執行長黃麗琴表示，幸好有先設置擋板，否則後果不堪設想，目前米廠內水位約為外面的一半，米廠與辦公室雖未淹水，但米廠旁的住家慘淹，已請公所協助緊急調派抽水機加強排水。

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板。（黃麗琴提供）

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板。（黃麗琴提供）

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板，米廠內水位較外面低一半，然米廠旁住家地勢較低，家具等物品全泡在水中。（黃麗琴提供）

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板，米廠內水位較外面低一半，然米廠旁住家地勢較低，家具等物品全泡在水中。（黃麗琴提供）

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠也遭水淹。（黃麗琴提供）

    0728豪雨造成後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠也遭水淹。（黃麗琴提供）

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