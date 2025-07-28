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    台灣擁半導體優勢 外交小尖兵盼強化青年科技力

    為培育擁有為國家拓展外交使命及寬闊國際視野的青年，教育部和外交部舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」。（教育部提供）

    為培育擁有為國家拓展外交使命及寬闊國際視野的青年，教育部和外交部舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」。（教育部提供）

    2025/07/28 12:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕我國外交挑戰大，為培育擁有為國家拓展外交使命及寬闊國際視野的青年，教育部和外交部舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」，在成果發表會中，高中生運用全英語進行小組簡報，其中有組別聚焦台灣半導體產業，從智慧農業、電動車應用到國際合作等角度切入，說明我國以科技優勢與世界接軌，並進一步提出應該再加強對高中生在科技領域的培力與支持。

    教育部國教署副署長許麗娟在結業式中表示，營隊開啟學生對國際事務的興趣，其中18名學員參訪團，將於8月下旬由外交部率隊赴美國交流，藉由親身踏入國際現場，將有機會實地觀察、反思所學，拓展對世界的理解，並累積未來參與國際事務的經驗。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，北區培訓營隊近日結訓，60名學生在為期5天密集訓練中，透過課程、實作與交流，深化對國際議題的理解，加強溝通力與提升全球視野。

    孫旻儀表示，營隊課程內容涵蓋「科技與外交」、「文化價值取向及世界文化」、「跨文化溝通能力」、「國際政治探討與時事閱讀」、「國際禮儀溝通」以及「英語溝通與提問技巧」等面向，強調理論與實作並重，協助學員多角度理解全球議題，透過小組合作、情境演練與跨文化互動，引導學員在學習中發掘自身潛能，並培養國際移動力。

    在成果發表會中，有組別以「What are different groups that we can belong to？」為題，從家庭教養、教育體制到團隊互動等層面，探討個體如何在文化背景中形塑自我與身分認同，展現出細膩的人際觀察與深刻省思。

    有學員表示，營隊不僅挑戰語言能力，更讓自己學會傾聽與尊重他人觀點，且更有自信以英文清楚表達意見。亦有學員分享，不只是提升語言能力，在與不同背景的同儕合作過程中，學習表達、協調與解決問題，是難得的寶貴經驗。

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