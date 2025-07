台灣擁半導體優勢 外交小尖兵盼強化青年科技力

為培育擁有為國家拓展外交使命及寬闊國際視野的青年,教育部和外交部舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」。(教育部提供)

〔記者林曉雲/台北報導〕我國外交挑戰大,為培育擁有為國家拓展外交使命及寬闊國際視野的青年,教育部和外交部舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」,在成果發表會中,高中生運用全英語進行小組簡報,其中有組別聚焦台灣半導體產業,從智慧農業、電動車應用到國際合作等角度切入,說明我國以科技優勢與世界接軌,並進一步提出應該再加強對高中生在科技領域的培力與支持。

教育部國教署副署長許麗娟在結業式中表示,營隊開啟學生對國際事務的興趣,其中18名學員參訪團,將於8月下旬由外交部率隊赴美國交流,藉由親身踏入國際現場,將有機會實地觀察、反思所學,拓展對世界的理解,並累積未來參與國際事務的經驗。

教育部國教署組長孫旻儀說明,北區培訓營隊近日結訓,60名學生在為期5天密集訓練中,透過課程、實作與交流,深化對國際議題的理解,加強溝通力與提升全球視野。

孫旻儀表示,營隊課程內容涵蓋「科技與外交」、「文化價值取向及世界文化」、「跨文化溝通能力」、「國際政治探討與時事閱讀」、「國際禮儀溝通」以及「英語溝通與提問技巧」等面向,強調理論與實作並重,協助學員多角度理解全球議題,透過小組合作、情境演練與跨文化互動,引導學員在學習中發掘自身潛能,並培養國際移動力。

在成果發表會中,有組別以「What are different groups that we can belong to?」為題,從家庭教養、教育體制到團隊互動等層面,探討個體如何在文化背景中形塑自我與身分認同,展現出細膩的人際觀察與深刻省思。

有學員表示,營隊不僅挑戰語言能力,更讓自己學會傾聽與尊重他人觀點,且更有自信以英文清楚表達意見。亦有學員分享,不只是提升語言能力,在與不同背景的同儕合作過程中,學習表達、協調與解決問題,是難得的寶貴經驗。

