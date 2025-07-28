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    新北中和、新店新停車場8/1啟用 增277機車位

    新北市新店能仁街橋下機車停車場，有112格機車停車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市新店能仁街橋下機車停車場，有112格機車停車位。（圖由新北市交通局提供）

    2025/07/28 13:04

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為因應市民機車停車需求，新北市政府交通局今（28日）宣布，中和區板南路及新店區能仁街橋下新設2處機車平面停車場，將於8月1日啟用，共釋出277格機車停車位，中和有165格，機車臨停當日每次20元、月票300元；新店有112格，機車臨停當日每次10元、月票300元。

    新北市交通局停車管理科長吳清哲表示，中和區板南路機車停車場屬於財政部國有財產署土地，因周圍多為商辦大樓、停車需求大，且距離捷運環狀線中原站僅3分鐘路程，為有效利用公有土地，由交通局與國產署合作闢建平面停車場。

    此外，能仁街橋下機車停車場位於新店區北宜路1段39巷，上述2處機車停車場都導入智慧停管設備，提供24小時監控管理，提升停車服務品質。

    吳清哲指出，中和區板南路機車停車場共有165格機車停車位，機車臨停當日每次20元、月票300元；新店區能仁街橋下機車平面停車場有112格機車停車位，機車臨停當日每次10元、月票300元。2處停車場月票登記及抽籤作業辦法將陸續公告在交通局網站。

    新北市新店區能仁街橋下機車平面停車場有112格機車停車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市新店區能仁街橋下機車平面停車場有112格機車停車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市中和區板南路機車停車場共有165格機車停車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市中和區板南路機車停車場共有165格機車停車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市中和板南路機車停車場有殘障機車專用停車位。（圖由新北市交通局提供）

    新北市中和板南路機車停車場有殘障機車專用停車位。（圖由新北市交通局提供）

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