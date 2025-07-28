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    「海盜船」又來了！屏東琉球線7/29早班後就暫停 連停航2天

    客輪破浪出海，是受長浪影響激出「海盜船」。（民眾提供）

    客輪破浪出海，是受長浪影響激出「海盜船」。（民眾提供）

    2025/07/28 12:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕受低壓帶及西南風影響，今天整個南部降下致災性豪雨，甚至有鄉、區因此停班課，風雨也掀波，為屏海沿海帶來長浪威脅，屏東琉球線今天再度出現「海盜船」，隨著上下劇烈起伏的船身，不少人是驚呼連連，而各家船公司也宣布，明天上午開出末班船後並載返遊客後，即停止航行，週三全天也全面停航。

    氣象署今天發出豪雨警報及大雷雨即時訊息，而屏東在凌晨時分就開始降雨，時不時傳出的雷聲，更突顯雨勢的可怕，而外海風雨造浪，凌晨起就開始有長浪不斷捲入東港溪及新園鹽埔碼頭，早上船班出海就不斷受到長浪影響，有的放慢船速，有的則是乾脆延遲出海時間。

    往小琉球的航班若遇風雨可說是就會碰上真實版「海盜船」，常見遊客一開始自嘲是「只要船票不用加錢」後，就因太過震盪而噤聲，由於雨勢將持續至少兩天，各家船公司今天上午已宣布，明天早上早班船後就會停航，而週三預計風浪最強，因此各家航線全面停航，週四則視風浪狀況再行決定。

    客輪破浪出海，是受長浪影響激出「海盜船」。（民眾提供）

    客輪破浪出海，是受長浪影響激出「海盜船」。（民眾提供）

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