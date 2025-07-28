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    北市「敦北地下大排」抬升施作 設捷運民生汐止線上方

    「敦北地下大排」埋設深度抬升至捷運上方，內徑加大至6.1米、長度縮短為1100米。（台北市水利工程處提供）

    「敦北地下大排」埋設深度抬升至捷運上方，內徑加大至6.1米、長度縮短為1100米。（台北市水利工程處提供）

    2025/07/28 13:16

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府將在敦化北路興建地下貯留管「敦北地下大排」，工務局水利工程處綜整各方意見評估，將原本預計埋設在捷運線下方的貯留管埋設深度抬升至捷運上方，內徑加大至6.1米、長度縮短為1100米，水利處表示，與捷運相關單位討論過，不會影響捷運施工，除能提升未來維護便利及安全性，也可降低施工難度。

    水利處雨水下水道工程科表示，貯留管原規劃埋設於地下約40米、內徑5.6米、長度為1250米，專業團隊針對施工可行性及維護便利性等多方考量後，建議檢討往淺層埋設的可行性；經評估上方的地下管線配置及捷運行經路徑，並與捷運局及各管線單位多次研商，召開會議邀請專家學者討論並提供專業建議後，在無損貯留效益的前提下，最終決定將貯留管埋設深度抬升至20至35米以上、內徑加大至6.1米、長度縮短為1100米。

    下工科說明，減少埋設深度可提升維護便利及安全性，且可降低施工難度，有助增加潛在廠商投標意願；強調抬升後的管線貯留容量不變，受影響的捷運民生汐止線目前正在進行細部設計，與相關單位研商過，也會依法留設距離。目前已完成第一次的地方說明會，將在規劃設計細節完備後，再擇期辦理第2次地方說明會。

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