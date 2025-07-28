桃市建德國小學生化身小攤主 用愛心蔬果換貓咪「大白」的光明

建德國小學生在講座過程與貓咪「大白」結緣。（校方提供）

2025/07/28 12:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區建德國小師生近日發起「建德好蔬市」活動，在校門口義賣自己照料的蔬果，為中途之家需要進行眼睛手術的貓咪「大白」籌措手術基金，期盼牠的眼睛能重見光明，校方說，此次捐助的1萬7000元，已順利協助大白貓完成手術預約，孩子們也在課堂持續追蹤大白近況。

今年5月校方邀請關注流浪動物議題的「拼圖喵」中途之家講師團隊蒞學開講，過程中，學生可以實際跟貓咪互動，學習正確與貓咪相處的方式，敏銳的孩子們很快就發現大白的雙眼似乎與其他貓咪不同，經講師「燒賣老師」說明後得知，大白因出生時眼膜未完全張開，導致視力模糊，目前正等待接受手術以改善視力，這段分享深深打動了在場師生的心，也在無形中為接下來的溫暖行動埋下伏筆。

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學校食農教育農地「微林田」的負責老師林素珍，隨後號召全校參與義賣募愛行動，校內今年與拼圖喵合作「貓便當菜計畫」，利用拼圖喵提供的安全無毒貓糞肥增加土壤地力，收成後，學生化身小攤主，在校門口建德好蔬市義賣自己照料的蔬果，並將義賣所得回饋給拼圖喵，做為大白重見光明的基金。

校方表示，活動現場吸引眾多家長熱情支持，不少家庭在放學後特地前來選購，田間直送的蔬果不僅新鮮健康，更承載著滿滿的愛心，學生們在過程中體會到「聽見故事只是起點，願意行動才是力量」；除了義賣，也有老師、家長及班級響應捐款，學生不但捐出零用錢，還製作卡片寫下給大白的加油打氣文字「希望你早日康復，能看見這個世界的美好」、「我們用蔬果換你的光明」，學生將卡片跟捐款放入罐子中，將「愛的罐罐」送給大白。

拼圖喵團隊特別為貓咪冠上「建德大白」之名，象徵學校師生、家長與社群之間跨越物種的溫情連結，建德國小校長吳明芳說，「這場活動不只是一次義賣，更是一場深刻的教育。孩子們從一則生命故事出發，透過雙手實踐、用行動表達同理，展現了教育最溫柔的力量。」

建德國小學生在講座過程與貓咪「大白」結緣。（校方提供）

建德國小師生在校門口義賣自己照料的蔬果，為貓咪「大白」籌措手術費，獲得家長熱烈迴響。（校方提供）

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