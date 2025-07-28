為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市建德國小學生化身小攤主 用愛心蔬果換貓咪「大白」的光明

    建德國小學生在講座過程與貓咪「大白」結緣。（校方提供）

    建德國小學生在講座過程與貓咪「大白」結緣。（校方提供）

    2025/07/28 12:43

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區建德國小師生近日發起「建德好蔬市」活動，在校門口義賣自己照料的蔬果，為中途之家需要進行眼睛手術的貓咪「大白」籌措手術基金，期盼牠的眼睛能重見光明，校方說，此次捐助的1萬7000元，已順利協助大白貓完成手術預約，孩子們也在課堂持續追蹤大白近況。

    今年5月校方邀請關注流浪動物議題的「拼圖喵」中途之家講師團隊蒞學開講，過程中，學生可以實際跟貓咪互動，學習正確與貓咪相處的方式，敏銳的孩子們很快就發現大白的雙眼似乎與其他貓咪不同，經講師「燒賣老師」說明後得知，大白因出生時眼膜未完全張開，導致視力模糊，目前正等待接受手術以改善視力，這段分享深深打動了在場師生的心，也在無形中為接下來的溫暖行動埋下伏筆。

    學校食農教育農地「微林田」的負責老師林素珍，隨後號召全校參與義賣募愛行動，校內今年與拼圖喵合作「貓便當菜計畫」，利用拼圖喵提供的安全無毒貓糞肥增加土壤地力，收成後，學生化身小攤主，在校門口建德好蔬市義賣自己照料的蔬果，並將義賣所得回饋給拼圖喵，做為大白重見光明的基金。

    校方表示，活動現場吸引眾多家長熱情支持，不少家庭在放學後特地前來選購，田間直送的蔬果不僅新鮮健康，更承載著滿滿的愛心，學生們在過程中體會到「聽見故事只是起點，願意行動才是力量」；除了義賣，也有老師、家長及班級響應捐款，學生不但捐出零用錢，還製作卡片寫下給大白的加油打氣文字「希望你早日康復，能看見這個世界的美好」、「我們用蔬果換你的光明」，學生將卡片跟捐款放入罐子中，將「愛的罐罐」送給大白。

    拼圖喵團隊特別為貓咪冠上「建德大白」之名，象徵學校師生、家長與社群之間跨越物種的溫情連結，建德國小校長吳明芳說，「這場活動不只是一次義賣，更是一場深刻的教育。孩子們從一則生命故事出發，透過雙手實踐、用行動表達同理，展現了教育最溫柔的力量。」

    建德國小學生在講座過程與貓咪「大白」結緣。（校方提供）

    建德國小學生在講座過程與貓咪「大白」結緣。（校方提供）

    建德國小師生在校門口義賣自己照料的蔬果，為貓咪「大白」籌措手術費，獲得家長熱烈迴響。（校方提供）

    建德國小師生在校門口義賣自己照料的蔬果，為貓咪「大白」籌措手術費，獲得家長熱烈迴響。（校方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播