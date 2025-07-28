中華郵政「張娜拉」 宜蘭郵局正妹經理還是文創高手

宜蘭市西後街郵局經理李佳玟，長相甜美，被稱為中華郵政張娜拉；不只顏值高，波波鴿周邊文創贈品，很多是她設計的。（記者游明金攝）

2025/07/28 12:51

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市西後街郵局經理李佳玟，甜美的笑容，大大的眼睛，被稱為中華郵政張娜拉；不只顏值高，中華郵政吉祥物波波鴿周邊文創贈品，很多是她設計的；而且她還是「點子王」，創辦「小小郵差體驗營」與i郵箱公益推廣，希望讓郵局能見度被更多人看見。

宜蘭市西後街郵局來了一位正妹，最近在網路引起熱烈討論；有人稱根本是中華郵政的張娜拉，好像漫畫裡走出來的人物，而且設計了很多波波鴿周邊文創贈品，有顏值又有才藝。其實，今年2月就到西後街郵局的李佳玟，最近因網路披露才引起關注與討論。

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37歲李佳玟，到中華郵政服務已經15年；她念的是淡江大學財務金融學系，大四那年的打工人生，她在夜市賣衣服，也做起網拍生意，經常到郵局寄東西，認識很多郵政人員，讓她覺得郵局是很有人情味，很溫暖的地方；還沒畢業，她就考上中華郵政特考，一畢業就分發回到故鄉宜蘭服務。

她開玩笑說，原想有份固定工作，晚上還可以擺攤，但依規定不能兼職，就結束了她的擺攤人生；到郵局15年，受到網路、超商等衝擊，變化真的很大，來客數愈來愈少，以前郵局等號人數常超過100號，連吃午餐都很難好好休息，但現在業務萎縮，郵局能見度變低，優勢漸漸失去。

中華郵政多年前推出吉祥物「波波鴿」，模樣可愛，吸引一群愛好者，總公司也順勢推出保溫瓶、便當盒、文具組等，這都是轉型的一部分；李佳玟心想，地方郵局也可以有創新作為，她利用她的網拍經驗與設計天份，設計了手機架、小吊飾與收納包等波波鴿文創贈品。

李佳玟說，她設計的是贈品，不是商品，是不能賣的，但只要來郵局綁定電子支付、購買個人化郵票，都能獲得贈品，「波波鴿」是流量密碼，也希望透過網路社群、媒體的曝光引起討論，提高郵局能見度。

對於被稱作「中華郵政張娜拉」，李佳玟笑著說，不像啦，就像「土城金城武」、「北港劉德華」，那只是網路暱稱。

宜蘭市西後街郵局經理李佳玟，長相甜美，被稱為中華郵政張娜拉。（記者游明金攝）

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