找工作看這！7/30新北就博會30家廠商進駐 釋出近2千個職缺

新北市勞工局攜手勞動部，將於7月30日上午10點至下午2點，在致理科技大學舉辦「新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合」活動。圖為2025新北市就業博覽會。（資料照）

2025/07/28 12:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局攜手勞動部，將於7月30日上午10點至下午2點，在致理科技大學舉辦「新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合」活動，邀請30家廠商進駐，釋出1900多個工作機會，也為高中職應屆畢業生提供專屬職缺，協助學生現場面試，展開職場初體驗。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，隨著暑假消費旺季到來，服務業市場需求強烈，尤其是零售量販與旅宿餐飲2大產業，積極招募人才。據本次職缺數統計，旅宿餐飲業佔比近6成5最高，其次零售量販佔比2成8，包含全家便利商店、王座／六角集團、鼎泰豐、爭鮮等知名廠商，皆祭出破百個職缺。

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薪資方面，連鎖餐飲業者包括鼎泰豐、薄多義，提供月薪53K至62K以上的主廚及儲備店經理職位。另外，為提供彈性的就業選擇，提供逾400個兼職工作機會，時薪落在210至250元，滿足暑期工讀學生或兼職民眾需求。

勞工局指出，為鼓勵高中職應屆畢業生「先就業再升學」，勞動部配合教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，推動「青年就業領航計畫」，藉由職場實務學習，累積社會經驗，有助於重返校園後確立職涯發展目標。參加計畫且成功就業的青年，除工作薪資外，每月還能額外領取教育部的5000元就業就學創業準備金，以及勞動部的5000元穩定就業津貼，最長可補助3年。

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