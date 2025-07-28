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    毛寶貝也要護肝！ 食慾不振、黃疸恐患肝病

    貝果受到梁老師及校方無微不至的照顧。（圖由動保處提供）

    貝果受到梁老師及校方無微不至的照顧。（圖由動保處提供）

    2025/07/28 13:12

    〔記者羅國嘉／新北報導〕每年7月28日為「世界肝炎日」，除了人類健康，毛寶貝的肝功能也不容忽視。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，飼主應留意毛寶貝的飲食、行為與精神狀況，若出現食慾不振、精神不濟或黃疸等症狀，應立即就醫，並定期安排健康檢查，尤其是年長犬貓，更應留意肝功能等指數變化。

    楊淑方指出，日前動保處為新北特殊教育學校校犬「貝果」進行例行健檢，發現其肝功能指數略高。「貝果」已14歲，經獸醫評估後認為自然老化導致，無需用藥，只要持續追蹤，後續檢查顯示指數已恢復正常。

    獸醫師林洋演說明，約10％至20％的老年犬會出現肝功能異常，原因包括老化、感染、藥物副作用、毒素暴露或飲食不當，其中鉤端螺旋體等傳染病可能導致肝炎，甚至危及生命；若誤食人類藥物、清潔劑或有毒植物，也可能造成肝損傷。肝病初期常見食慾下降，嚴重時會出現黃疸，飼主可觀察毛寶貝眼白與腹部皮膚是否泛黃。

    楊淑方表示，為推動毛寶貝認養，學校與機關如有意願，可洽詢動保處或動物之家協助媒合，並安排行為訓練。

    透過X光檢查內臟及骨骼情況。（圖由動保處提供）

    透過X光檢查內臟及骨骼情況。（圖由動保處提供）

    追蹤檢查情況良好。（圖由動保處提供）

    追蹤檢查情況良好。（圖由動保處提供）

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