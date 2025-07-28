重金屬廢水資源化 環境部舉辦論壇產官學交流

環境部今（28）日舉辦「重金屬廢水資源化技術論壇」，以廢水或污泥中銅及鎳的資源回收為主軸，邀請產業、學界一同交流廢水處理綠色轉型資源化利用。（記者黃宜靜攝）

2025/07/28 12:49

〔記者黃宜靜／台北報導〕產業污廢水所含污染物種類繁多，為解決現行污廢水處理技術的瓶頸，環境部今（28）日舉辦「重金屬廢水資源化技術論壇」，以廢水或污泥中銅及鎳的資源回收為主軸，交流推廣廢水處理綠色轉型資源化利用。預估潛勢處理案廠廢水資源化處理，回收銅、鎳金屬及氮、磷等物料，每年創造直接物料價值達35億元經濟收益，減少使用2成以上藥劑、5成以上污泥處理費支出。

環境部今（28）日舉辦「重金屬廢水資源化技術論壇」，邀請學研單位、工程設備商，以及電子電鍍、PCB製造、金屬表面處理等具資源化潛勢工廠交流。

請繼續往下閱讀...

環境部次長葉俊宏致詞時表示，近年來隨著循環經濟理念在國際間的廣泛推動，導入源頭分流與循環經濟概念，將廢水中所含的有價物質，加以資源化處理並再利用，已逐漸成為污染防治的新主流。

水質保護司說明，傳統廢水處理面臨曝氣耗能用電量大、曝氣／加藥量控制不佳、衍生廢棄污泥量大、新興污染物去除率低等問題，因此將推動廢（污）水管理綠色轉型，包括：「能源化」將有機廢水厭氧處理，沼氣再利用；「資源化」將廢水氮、磷、金屬等物質資源回收再利用；「智慧化」採用低碳節能技術，導入智慧水管理；以及「減害化」藥物和全氟水檢測申報等。

水質保護司表示，未來除持續以技術引導產業轉型，亦將透過法規推動與經濟誘因等策略，如修正放流水標準、水污染防治措施管理辦法、水污費收費辦法等法規，結合地方補助建立綠色轉型示範案場，事業廢水處理如進行綠色轉型，提供專案貸款信用保證，協助產業融資等，並以基金挹注具創新、資源循環及低碳節能之新興廢水處理技術開發等，引導廢水綠色轉型。司長王嶽斌補充，將因地制宜進行規範，未來水污費將會調整，鼓勵業者一同討論，並協助技術引導。

環境部今（28）日舉辦「重金屬廢水資源化技術論壇」，交流推廣廢水處理綠色轉型資源化利用。（記者黃宜靜攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法