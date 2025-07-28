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    屏東萬年、復興公園鴨鵝過多引亂象 縣府委外圍捕籲勿棄養

    屏東縣府委託「台灣鳥類救援協會」專業團體協助圍捕鴨鵝。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府委託「台灣鳥類救援協會」專業團體協助圍捕鴨鵝。（屏東縣政府提供）

    2025/07/28 13:03

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕近年因民眾棄養及自然孕育，屏東市萬年公園、復興公園鴨鵝成群，數量均倍數成長，造成水質及步道髒亂，甚至有民眾不顧安全撿拾池邊鴨鵝蛋，亂象叢生。屏東縣府經1個月公告後，本（7）月26日委託專業團體圍捕，日後將開放民眾認養，並追蹤6個月。

    屏東縣府今（28）日說明，經多次召集相關單位協商並持續觀察水質變化決議，必須針對2公園內鴨鵝執行減量，經為期1個月公告，柔性勸導原所有權人自行取回鴨鵝，7月10日屆期後全數視為無主物，由縣府逕為處置。

    縣府26日委託「台灣鳥類救援協會」專業團體協助圍捕作業，協會經常參與鳥禽類救援活動，經驗豐富，依其習性擇於傍晚時分，並配置水中作業人員，進行圍捕作業並安置及安排獸醫檢疫。

    屏東縣府工務處表示，將於萬年公園留置約10隻綠頭鴨或鴛鴦，復興公園腹地較大，留置約30隻綠頭鴨或鴛鴦，公園為提供大眾休閒、遊憩、放鬆場所，並兼具環境淨化功能，且復興公園屬水岸環境公園，更貴為屏東市的都市之肺。

    工務處表示，縣府每年編列經費維護轄管公園環境及更新汰換設備，提供縣民良好休憩環境，也希望大眾愛用、愛惜、愛護公共財，籲請民眾勿在公園內任意餵養動物、棄養動物，除違反屏東縣公園管理自治條例，也違反動物保護法，均有行政裁罰，請民眾勿輕忽試法；認養代替購買，如有想認養鴨鵝民眾可洽詢「台灣鳥類救援協會」秘書長吳羽心，連絡電話0979-530-306。

    屏縣府兩處位屏市的轄管公園鴨鵝過多，委託專業團體配置水中作業人員，協助圍捕。（屏東縣政府提供）

    屏縣府兩處位屏市的轄管公園鴨鵝過多，委託專業團體配置水中作業人員，協助圍捕。（屏東縣政府提供）

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