嘉義縣災情雪上加霜 翁章梁：盼強化抗水患韌性擺脫淹水之苦

六腳鄉淹水情形。（蔡易餘提供）

2025/07/28 12:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天（28日）大雨狂下，其中太保市累計雨量超過400毫米，有多個鄉鎮市淹水，縣府早上7點40多分緊急宣布停班停課，縣長翁章梁說，凌晨雨勢很大，他沒怎麼睡，整夜持續瞭解雨量狀況，因短時間強降雨，造成部分村里積淹水，道路積水嚴重，因此宣布停班停課，不過有的縣民已經出門上班上課，造成不便，請民眾體諒。

嘉義縣大雨不斷，各地傳出災情，今天早上7點多太保市嘉64線高鐵大道往新埤方向200公尺積水有民眾受困，嘉義縣消防局獲報，派遣各式消防車輛及救生艇前往救援，用救生艇將1位受困50歲男性民眾救出。

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翁章梁說，丹娜絲颱風剛過，很多民眾受災很辛苦，造成生活上很大問題，希望水能趕快退，也會和水利單位及中央政府討論，強化抗水患的韌性，擺脫淹水之苦。

另外，立委蔡易餘也和團隊在各鄉鎮市勘災，如太保市埤麻腳大排滿出淹水，朴子市竹圍里淹水，六腳鄉六南村、竹本村、六斗村淹水，鹿草鄉施家及下半天淹水；嘉義縣議會前秘書長黃尚文則說，新港鄉南港村也有淹水情形。

華山基金會東石站長陳鵬翔原本今天號召義工要幫東石鄉兩位因風災受損的獨居長輩清理家園，沒想到暴雨突襲，他在朴子市的住家也淹水，從協助別人的志工，自己也成了受災戶，實在很無奈。

陳鵬翔說，今天的協助長輩的行動無法進行，但他會盡快整理好，也請民眾繼續關注災後的長輩們，如果有志工或物資能支援，可聯繫華山基金會東石站05-3799940。

嘉義縣長翁章梁（右）與六腳鄉長黃鉦凱（左）勘災。（嘉義縣政府提供）

鹿草鄉淹水情形。（蔡易餘提供）

新港鄉淹水情形。（黃尚文提供）

華山基金會東石站長陳鵬翔原本今天要救災，自家卻淹水。（陳鵬翔提供）

蔡易餘勘查太保市埤麻腳大排滿出淹水情形。（蔡易餘提供）

嘉義縣消防員將受困民眾救出。（嘉義縣消防局提供）

消防員將受困男子救出。（嘉義縣消防局提供）

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