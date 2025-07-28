雨彈狂轟中南部！ 氣象署估14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」因應

過去降雨。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/28 11:32

〔記者林志怡／台北報導〕本週低壓帶與西南風發威，雲嘉南地區昨晚起雨量持續飆升，截至上午10時50分，嘉義太保日累積雨量已達到400毫米。中央氣象署預報員賴欣國指出，今日中南部地區將持續有局部豪雨發生，今日下半天後雨區還會再擴大至南部及中部山區；另氣象署預計下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。

中央氣象署預報員李名翔表示，較大規模或較劇烈豪雨作業作業期間，氣象署會提高預報產品更新頻率，並增派人力強化內部作業與內部會議，同時以類似颱風警報期間作法，提供與各縣市雨量預估。

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根據中央氣象署資料，今日上午10時50分，嘉義太保累積雨量達400毫米，嘉義朴子累積雨量也衝上380毫米，另雲林水林雨量達318毫米，台南白河日累積雨量達273毫米。

中央氣象署預報員賴欣國指出，今日受到低壓帶與西南風影響，中南部地區持續有局部豪雨發生，上午降雨集中在嘉義以南地區，尤其嘉義靠近海岸區域，累積雨量已經帶到400毫米左右，接近中午時，台南近山區、高屏地區也逐漸有降雨發生。

賴欣國說，今晚雨區將擴大至南部、中部山區，且中部平地也將有降雨出現，明日西南風更將進一步增強為西南氣流，與今天類似的天氣將一路持續到週三，週四雖西南氣流減弱為西南風，預期降雨稍有趨緩，但中南部仍會有明顯雨勢發生，週五前都不能掉以輕心。

此外，賴欣國指出除中南部地區外，今日至週三期間，各地不定時有雨，週四以後，新竹以北、東半部地區則轉為多雲、午後有短暫雷陣雨的天氣型態，但苗栗地區需注意週四可能有較明顯的降雨出現。

未來24小時降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

大浪與長浪。（圖由中央氣象署提供）

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