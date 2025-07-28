用味蕾體驗母語與文化 屏縣8月推「動手做食課」今起免費報名

屏東縣政府文化處推出「動手做食課．社區母語輕鬆學」體驗活動，帶領民眾學母語、認識在地文化。（圖由屏東縣政府文化處提供）

2025/07/28 12:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕飲食不僅是味蕾的記憶，更承載著文化與語言，為營造社區母語共學的友善環境，屏東縣政府文化處將於8月2日起連續2週六、日，推出「動手做食課．社區母語輕鬆學」體驗活動，涵蓋台語、客家語、滇緬用語，今（28）日中午起開放民眾報名，免費參加。

屏東縣政府文化處表示，體驗活動規劃4場別具特色的飲食手作課程，帶領親子與年輕族群在動手做、動口吃的同時，也自然學習在地母語，感受社區飲食與文化交織的樂趣。

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4場活動涵蓋台語、客家語、滇緬用語，包括透過魚丸手做體驗，學習與認識水產養殖在地用語與環境共生的關係；從紅圓粄的製作過程中，學習客庄生活中的小吃用語；在醃漬雲南水醃菜的過程中，學習簡單滇緬用語，以及以料理承載著對故鄉的思念；將不起眼的民俗植物變身為刈包，躍上社區餐桌的故事。

文化處指出，社區可以結合母語、在地飲食文化，進而創造有特色的地方創生，是縣府配合文化部社區營造計畫推動的重要一環。活動分別於8月2日、3日及9日、10日上午10時至12時，免費參加，名額有限，今（28）日中午12時開放報名，藉此推廣屏東在地飲食與母語文化，體驗不同社區發展出的生活故事與智慧。相關資訊可至文化處官網查詢。

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