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    澎湖花火節展區呼籲遊客勿觸碰品牌公仔 共同維護展覽品質

    澎湖花火節雖無人機秀，但史努比公仔廣受歡迎。（記者劉禹慶攝）

    澎湖花火節雖無人機秀，但史努比公仔廣受歡迎。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/28 12:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「2025澎湖國際海上花火節」自開幕以來吸引眾多遊客參與，展區內的主題裝置亦成為熱門拍照打卡景點，為確保展覽整體品質與公共安全，澎湖縣政府呼籲遊客參觀時共同守護展區美感與觀賞體驗。

    今年澎湖國際海上花火節開幕式，受到無人機秀演出凸槌影響，隨後宣告停飛，雖然又復飛10場次，但對於史努比粉絲而言卻略顯不足。澎湖縣政府旅遊處除了增加花火施放場次外，還增加史努比玩偶見面會、觀音亭及五鄉一市觀光景點設立史努比拍照打卡點，其中主舞台觀音亭區，更設立5處拍照打卡點，滿足遊客及史努比粉絲圓夢。

    由於此次展出之品牌史努比公仔均為限量製作，材質細緻，長期於戶外展示，已承受日曬雨淋，為避免外力造成損壞，澎湖縣政府提醒民眾於拍照時，切勿觸碰、搬動或攀爬展品，並保持適當距離，以維護展品安全與展區整體美感，也避免史努比公仔受到破壞，影響後續參觀品質。

    澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節為全民共享的重要觀光品牌，現場每一項設計與佈置，皆凝聚團隊心力，期盼透過全民共同維護，讓每一位來訪遊客都能感受最完整且愉悅的觀展體驗。

    史努比公仔快閃澎湖著名景點，掀起風潮。（記者劉禹慶攝）

    史努比公仔快閃澎湖著名景點，掀起風潮。（記者劉禹慶攝）

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