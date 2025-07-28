竹縣台1線替代道路新闢工程 進度超前

新竹縣長楊文科（左5）、新竹縣議會議長張鎮榮（左4）等人今天冒雨視察台1線替代道路新闢工程1期工程進度。（記者黃美珠攝）

2025/07/28 11:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北地區今天早上持續間歇性強降雨，但縣長楊文科、議長張鎮榮、立委徐欣瑩以及縣議員鄭美琴、蔡志環、林碩彥等多人冒雨齊聚興工中的台1線替代道路新闢工程1期現場，只因目前正在施作最困難、跨越頭前溪2岸的橋梁部分，整體工期順暢還超前推進了7.8%，縣府工務處也規劃第2期、從竹北延伸到新豐鄉明新科大的2期工程，提報中央爭取34億的經費補助當中。

縣府工務處長戴志君說，台1線替代道路新闢工程第1期位於118號線道到省道台68線之間，全長1751公尺，要跨越頭前溪銜接斷頭的台68武陵匝道北口，經中央列入2022年到2027年的「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫」，核定28億4千多萬執行。

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目前在做的就是全案最困難、最花錢的跨頭前溪橋梁，總長678公尺，其中跨溪長度就有370公尺。橋梁編號由新竹縣往南到新竹市是從P1到P11。當中的P6一度被跳過，P5做完直接做P7，最近才正在趕做。這是因為P6橋墩周邊有灌溉渠道通過，考慮地主有灌溉的需求，所以等農民收成了才施工。

縣長楊文科說，台1線替代道路是鄉親從1997年起就盼望出現的重大建設，完工後，用路人從台68武陵匝道北口，可以銜接北上到竹北中正西路（118號縣道），再延伸到明新科大去，對竹北、新豐、湖口的交通都至關重要。

新竹縣長楊文科（前左2）、新竹縣議會議長張鎮榮（前右2）等人今天冒雨視察台1線替代道路新闢工程1期工程進度。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府工務處長長戴志君（左）向縣長楊文科（圖右白襯衫者）、議長張鎮榮（圖右黑背心者）說明工程進度。（記者黃美珠攝）

台1縣替代道路新闢工程第1期工程進展順利，目前正在執行最困難的橋梁工程。（記者黃美珠攝）

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